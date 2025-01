Nagelsmann: EM-Doku zeigt Symbiose von Mannschaft und Fans

IMAGO/Revierfoto

Julian Nagelsmann sorgte mit der Nationalmannschaft bei der EM für Begeisterung

Bundestrainer Julian Nagelsmann freut sich über das Ergebnis der Doku "Unser Team - Die Heim-EM 2024".

"Die Heim-EM war trotz des Ausscheidens im Viertelfinale einmalig für uns, weil die Fans uns durch das Turnier getragen haben. Diese Symbiose von Mannschaft und Fans zeigt der Film eindrucksvoll", kommt Julian Nagelsmann in einer RTL-Mitteilung zu Wort. Der Kölner Sender zeigt die Doku am Samstag (20.15 Uhr) im Free-TV und auf RTL+.

40 Tage lang begleitete ein Kamerateam die DFB-Auswahl durch Trainingslager, Testspiele und das Turnier. Dabei erhält man tiefe Einblicke ins Innenleben der deutschen Fußball-Nationalmannschaft während des aufregenden Sommers bis zum unglücklichen Viertelfinal-Aus gegen den späteren Europameister Spanien.

"Der Sommer 2024 war etwas ganz Besonderes für uns als Mannschaft und vor allem für ganz Fußball-Deutschland, sogar darüber hinaus. Ich freue mich sehr darauf, mit diesen Emotionen ins Jahr 2025 zu starten. Denn wir haben gemeinsam noch viel vor", sagte Nagelsmann.

Der Inhalt der Doku geht über das Geschehen auf dem Platz oder innerhalb der Mannschaft hinaus. So ist unter anderem zu sehen, wie sich die eingesperrten Frauen in der Justizvollzugsanstalt Ossendorf beim 2:0 von Ilkay Gündogan gegen Ungarn in den Armen liegen.

Ähnliche Gefühle erlebten die deutschen Soldaten des Panzerbataillons an der litauischen Grenze, Ärzte mit ihren Patienten auf der Intensivstation einer Klinik in Bremen oder die Musiker in der Hamburger Elbphilharmonie während eines Konzertes.