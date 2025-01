Stegemanns BVB-Pause geht zu Ende

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Sascha Stegemann pfeift wieder ein BVB-Spiel

Schiedsrichter Sascha Stegemann wird am Freitagabend nach fast zwei Jahren wieder ein Spiel von Borussia Dortmund pfeifen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, leitet der 40-Jährige das Topduell des BVB gegen Bayer Leverkusen (20:30 Uhr/DAZN und Sat.1).

Das bislang letzte Spiel des Referees mit BVB-Beteiligung im April 2023 hatte für großes Aufsehen gesorgt und sogar Morddrohungen für Stegemann nach sich gezogen: Beim 1:1 der Dortmunder in Bochum (30. Spieltag) war der Elfmeter-Pfiff nach einem Foul an BVB-Stürmer Karim Adeyemi ausgeblieben, was später vom Schiedsrichter selbst und vom Verband als Fehler eingeräumt wurde. Der Video-Assistent hatte zudem die Szene zwar gecheckt, aber nicht eingegriffen.

Stegemann sprach im Nachgang von "einer kurzen Nacht" und "einem unguten Gefühl am nächsten Morgen" - es folgten teilweise härteste Anfeindungen aus der Fanszene.

Die Dortmunder hatten damals mitten im Titelkampf mit dem FC Bayern gesteckt, durch das Unentschieden des damaligen Spitzenreiters aus Dortmund und den Sieg des Rekordmeisters gegen Hertha BSC (2:0) wechselte die Tabellenführung.

Zum Ende der Saison krönte sich der FC Bayern mit dem 11. Bundesliga-Titel in Folge - punktgleich mit den in Bochum benachteiligten Dortmundern.