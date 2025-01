RB Leipzig nimmt offenbar Kontakt zu Milan-Star auf

IMAGO/Jonathan Moscrop

Noah Okafor (l.) soll ein Thema bei RB Leipzig sein

Nach einer durchwachsenen Hinrunde mit vielen Auf und Abs will RB Leipzig in der Wintertransferperiode nachlegen. Insbesondere für die Abwehrkette und den Angriff sehen sich die Sachsen nach Verstärkungen um. In den Fokus soll nun ein Stürmer von AC Mailand geraten sein. Sogar von ersten Gesprächen ist in Medienberichten die Rede.

Mit dem Ex-Nationalspieler Ridle Baku vom VfL Wolfsburg steht eine erste Winterverpflichtung von RB Leipzig laut übereinstimmendenden Medienberichten in den Startlöchern. Der Rechtverteidiger will laut "kicker" und "Sky" nicht länger das Wölfe-Trikot tragen und schnellstmöglich zu den Sachsen wechseln.

Zuletzt wurde auch über eine Verpflichtung von Amar Dedic spekuliert, der aktuell noch bei Schwesterklub RB Salzburg unter Vertrag steht. Mit Jan-Niklas Beste, der seit Sommer die Schuhe für den portugiesischen Rekordmeister SL Benfica schnürt, wurde zuletzt auch ein Linksverteidiger bei den Roten Bullen gehandelt.

RB Leipzig hat auch Okafor-Alternativen im Blick

Doch nicht nur in der Defensive sieht sich der Bundesligist offenbar nach Verstärkungen auf: Mit Noah Okafor soll laut übereinstimmenden Berichten von "Bild" und dem Transferexperten Matteo Moretto ein flexibel einsetzbarer Angreifer weit oben auf der Wunschliste von RB Leipzig stehen. Der 24-Jährige kann sowohl die Flügelpositionen als auch das Sturmzentrum besetzen.

Demnach hat der zweifache DFB-Pokalsieger bereits Kontakt zu dem Schweizer aufgenommen, der bei AC Mailand noch bis 2028 unter Vertrag steht. Laut "Bild" kommt für die Sachsen daher nur eine Leihe infrage. Der Boulevardzeitung zufolge stehen auch andere Offensivspieler auf der RB-Liste. Konkrete Namen gehen aus dem Bericht allerdings nicht weiter hervor.

15,5 Millionen Euro legte AC Mailand im Sommer 2023 auf den Tisch, um Okafor von RB Salzburg loszueisen. Der Durchbruch gelang dem 24-fachen Nationalspieler allerdings bislang nicht.