FC Bayern dran? Gyökeres-Entscheidung wohl gefallen

IMAGO/Ivo Sousa/Avant Sports

Viktor Gyökeres steht beim FC Bayern auf dem Zettel

Der auch beim FC Bayern gehandelte Sporting-Torjäger Viktor Gyökeres hat offenbar eine Entscheidung bezüglich seiner kurzfristigen Zukunft getroffen.

"Es gibt eine erste sehr wichtige Transfer-Tendenz. Er plant nicht, Sporting im Winter zu verlassen. Das hat er seinem Management mitgeteilt. Alle Beteiligten stimmen dieser Entscheidung auch zu", schilderte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg in der Sendung "Transfer Update - die Show".

Aktuell sehe Viktor Gyökeres' Karriereplan einen Vereinswechsel im Sommer vor, so der Insider weiter. "Dann kann er für 60 bis 70 Millionen Euro wechseln."

Manchester United, Manchester City sowie der FC Barcelona sollen sich bereits konkret um den 26-maligen Nationalspieler Schwedens bemühen. "Real Madrid und der FC Bayern, das hören wir weiterhin sehr, sehr klar, beobachten ihn ganz genau", so Plettenberg.

Beim deutschen Rekordmeister wird Gyökeres bereits seit Monaten als möglicher Sturm-Kandidat gehandelt. Gesucht wird ein Backup für Harry Kane.

Neben Gyökeres sollen auch Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) sowie Benjamin Sesko und Lois Openda (RB Leipzig) auf der Münchner Shortlist stehen, berichtete zuletzt "Sport Bild".

FC Bayern interessiert? Das sagt Viktor Gyökeres über einen Wechsel

Gyökeres hatte sich unlängst selbst zu den anhaltenden Spekulationen um seine Person geäußert.

"Darüber denke ich nicht nach und es ist mir auch egal. Das sind Gerüchte, nichts Konkretes", sagte er gegenüber schwedischen Medien. "Natürlich möchte ich die Saison bei Sporting beenden, ich genieße meine Zeit dort. Ich fühle mich nicht gestresst, wenn es um einen Wechsel in der Zukunft geht. Wir werden sehen, wann die Zeit gekommen ist."

In welche Top-Liga Europas es ihn zukünftig ziehen wird, will Gyökeres noch nicht prognostizieren. "Das ist für mich schwer zu sagen. Ich habe keine besondere Vorliebe. Wir werden sehen, ob es in Zukunft klappt, wie es sich dann anfühlt", so der Angreifer, der 2024/2025 bei 30 Treffern und sechs Vorlagen in 28 Pflichtspielen für Sporting steht.