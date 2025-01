Tottenham zieht Option: Son bleibt in London

IMAGO/Chris Foxwell

Tottenham-Kapitän Heung-Min Son bleibt in England

Tottenham Hotspur hat den Vertrag seines Kapitäns Heung-Min Son um ein Jahr verlängert.

"Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir die Option zur Vertragsverlängerung gezogen haben", schrieb der Klub aus der englischen Premier League in einem Statement am Dienstag. Demnach bleibt der Südkoreaner bis 2026, ursprünglich wäre sein Vertrag am Saisonende ausgelaufen.

Son wechselte im Sommer 2015 von Bayer Leverkusen zu den Spurs und entwickelte sich in London zum Leistungsträger. In 431 Spielen erzielte er 169 Tore für die Spurs, in der Saison 2021/22 wurde er mit 23 Treffern Torschützenkönig in der Premier League.

Nach dem Abgang von Harry Kane zu Bayern München im Sommer 2023 wurde Son zum Kapitän ernannt. Son war aus der Jugend des Hamburger SV zum Profi aufgestiegen.