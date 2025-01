Hammer-Gerücht um Marcus Rashford und den BVB

IMAGO/Conor Molloy

Angeblich Thema beim BVB: Marcus Rashford

Nach einer wechselhaften ersten Saisonhälfte wird bei Borussia Dortmund über die Notwendigkeit von Wintertransfers diskutiert. Passend dazu macht nun das Gerücht die Runde, der BVB sei an Manchester Uniteds Marcus Rashford interessiert.

Erst kürzlich wurde Marcus Rashford beim FC Bayern gehandelt, nun soll der nächste Bundesligist um die Dienste des Engländers werben: Wie das renommierte Magazin "The Athletic" berichtet, erwägt Borussia Dortmund eine Leih-Offerte für den wechselwilligen Angreifer.

Unter dem neuen Teammanager Ruben Amorim ist Rashford bei den Red Devils endgültig auf das Abstellgleis geraten. Neben dem BVB sollen auch die italienischen Top-Klubs AC Mailand und Juventus Turin sowie namentlich nicht genannte Premier-League-Vereine im Rennen sein.

Rashford, vor wenigen Jahren noch einer der westvollsten Spieler der Welt, hat am Old Trafford eine schwierige Zeit voller Verletzungen und Formschwächen hinter sich. In der laufenden Saison stehen dennoch beachtliche sieben Tore und drei Assists in 24 Einsätzen zu Buche.

Zum Stolperstein könnte für die Dortmunder allerdings das Monster-Gehalt des ehemaligen englischen Nationalspielers bei Manchester United werden.

Rashfords aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2028 gültig, im Juli 2023 hatte er einen neuen, hochdotierten Fünfjahresvertrag unterzeichnet.

Britische Medien geben sein Wochengehalt seither mit 300.000 britischen Pfund an, also umgerechnet rund 360.000 Euro. Hochgerechnet wären das ungefähr 17,4 Millionen Euro im Jahr.

Auch die Ablöse dürfte im Falle der Fälle üppig ausfallen: Die "New York Times" enthüllte unlängst, dass mindestens 50 Millionen Euro gefordert werden.

Falls Malen geht: Legt der BVB noch einmal nach?

Wie konkret die Avancen der Borussia sind, ist nicht bekannt. Sollte Donyell Malen jedoch tatsächlich an Aston Villa verkauft werden, bestünde in der Offensive durchaus Handlungsbedarf.

Ein fester Rashford-Transfer erscheint selbst im Falle von frischen Einnahmen ausgeschlossen. Klappt's mit einer Leihe?