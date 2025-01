Flick glaubt nicht an schnelle Wende in der Olmo-Posse

Sven Hoppe/dpa

Trainer Hansi Flick hofft, dass beim FC Barcelona bald wieder der Fußball im Mittelpunkt steht

Vor den Duellen um den spanischen Fußball-Supercup geht FC Barcelonas Trainer Hansi Flick nicht davon aus, dass Dani Olmo und Teamkollege Pau Víctor kurzfristig doch noch eine Spielberechtigung erhalten.

"Ich erwarte nicht, dass wir morgen auf sie zählen können, aber wir müssen abwarten", sagte Flick auf einer Pressekonferenz vor dem Halbfinale an diesem Mittwoch gegen Athletic Bilbao (20:00 Uhr), das aus Marketinggründen in Saudi-Arabien stattfindet.

"Das Einzige, was wir im Moment tun können, ist abwarten", bekräftigte der 59-Jährige. "Dani Olmo ist ein hervorragender Spieler, natürlich vermissen wir ihn." Wie zuvor die Liga hatte der spanische Fußball-Verband RFEF dem massiv verschuldeten Club die Spielerlaubnis für Olmo und Mitspieler Pau Víctor verweigert.

Wie die katalanische Fachzeitung "Mundo Deportivo" berichtete, wollte der Club vor dem Nationalen Sportrat (CSD) Einspruch einlegen und möglicherweise auch vor den Verwaltungsgerichtshof für Sport (TAD) ziehen. Ob der spanische Vizemeister damit Erfolg haben könnte, blieb zunächst offen.

Flick: "Müssen zeigen, dass wir ein Team sind"

Flick hofft darauf, dass seine Mannschaft aus der Posse gestärkt hervorgehen wird. "Wir müssen zeigen, dass wir ein Team sind", forderte der frühere Bundestrainer. Man müsse nun enger zusammenrücken.

Für den Coach geht es in Saudi-Arabien um den ersten Titel mit den Katalanen. Sollte sein Team gegen Bilbao gewinnen, steht es am Sonntag im Finale gegen RCD Mallorca oder Erzrivale Real Madrid. Die Madrilenen wollen am Donnerstag den Final-Einzug perfekt machen. Alle Spiele finden in Dschidda statt.