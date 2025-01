HSV-Verlängerung? Dompe stellt offenbar pikante Forderung

IMAGO/Oliver Ruhnke

Verlängert Jean-Luc Dompé beim HSV?

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen dafür, dass der Hamburger SV auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Jean-Luc Dompé bauen kann. Zum "Knackpunkt" in den Verhandlungen zwischen dem Franzosen und dem HSV könnte allerdings offenbar eine Ausstiegsklausel werden, die sich der Flügleflitzer im Falle eines Nicht-Aufstiegs sichern will.

Wegen der unklaren Zukunft auf der Trainerposition war der Vertragspoker zwischen dem Hamburger SV und Jean-Luc Dompé im Dezember zum Erliegen gekommen. Die "Bild" meldete zuletzt allerdings, dass der Vertragspoker im Wintertrainingslager an der türkischen Riviera wieder Fahrt aufnehmen könnte.

In Belek soll es zum großen Gipfel zwischen Berater, Profi und HSV-Bossen kommen. Demnach hat sich der Flügelspieler bereits vor der Gesprächsrunde festgelegt, dass er gerne über den kommenden Sommer hinaus in der Hafenmetropole bleiben würde. Laut "Mopo" gibt es allerdings einen "Knackpunkt".

Lässt sich der HSV bei Jean-Luc Dompé auf eine Ausstiegsklausel ein?

Denn wie das vereinsnahe Boulevardblatt vermeldet, möchte sich der Franzose gerne für den Fall absichern, dass die Hamburger erneut den angepeilten Aufstieg in die 1. Bundesliga verpassen. Eine Ausstiegsklausel im Nicht-Aufstiegsfall soll für den HSV demnach aber eigentlich keine Option sein. Man wolle Dompé ligaübergreifend binden, heißt es.

Finanziell hingegen sollen sich beide Seiten auf Augenhöhe bewegen. Die "Mopo" vermeldet, dass die Rothosen mit den Leistungen des Offensivspielers so zufrieden sind und ihm eine Gehaltserhöhung anbieten werden. Auch ein höheres Salär im Falle einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus soll in den Deal inkludiert werden.

In dieser Saison verbuchte Jean-Luc Dompé je fünf Treffer und Vorlagen in 15 Pflichtspieleinsätzen. Somit gehört der 29-Jährige zu den absoluten HSV-Leistungsträgern. Insbesondere unter Baumgart-Nachfolger Merlin Polzin drehte er zuletzt auf.