FC Bayern buhlt um deutsches Torwart-Juwel

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jonas Urbig ist deutscher U21-Nationaltorwart

Der FC Bayern ist bei der Suche nach einem Ersatz-Torwart für Klub-Institution Manuel Neuer offenbar am Rhein fündig geworden. Einem Medienbericht zufolge buhlen die Münchner um eines der größten deutschen Torhüter-Talente.

Der FC Bayern ist laut "Sky" an Jonas Urbig vom 1. FC Köln interessiert. Laut dem TV-Sender wird Manuel Neuer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag "in den nächsten Tagen" um ein Jahr bis 2026 verlängern. Urbig ist demnach der "Wunschkandidat" für die Rolle der Nummer zwei hinter dem Weltmeister von 2014.

Urbigs Wechsel an die Säbener Straße sei für Sommer geplant, derzeit verhandelten allerdings weder die Klubs noch der FC Bayern und der Spieler miteinander, heißt es.

Der 21-Jährige gilt als eines der größten Torhüter-Talente in Deutschland, ist in Köln aber unzufrieden. Zu Saisonbeginn noch Stammtorwart, sitzt Urbig mittlerweile nur noch auf der Bank und muss zuschauen, wie Marvin Schwäbe das Tor der Geißböcke hütet. Der U21-Nationaltorwrat machte in der Zweitliga-Saison zehn Spiele für den FC, kassierte dabei 20 Gegentore.

FC Bayern will Daniel Peretz Spielpraxis geben

"Grundvoraussetzung" dafür, dass Urbig nach München kommt, ist aus Bayern-Sicht offenbar eine Leihe von Daniel Peretz. Der Israeli hat Neuer (Rippenbruch) zum Ende der Hinrunde ordentlich vertreten.

Laut "Abendzeitung" rückt Peretz in der Torwart-Hierarchie der Bayern auf, ist nun hinter Neuer die Nummer zwei, während Sven Ulreich nur noch dritte Wahl ist. Ziel des 24-Jährigen ist es, Neuer zu beerben, sollte dieser in München einmal aufhören. "Mein großer Traum ist es, die Nummer 1 des FC Bayern zu werden. Auch wenn das nach Manuel Neuer eine große Aufgabe ist", sagte Peretz.

Die Bayern würden dem israelischen Nationalspieler in der kommenden Saison gerne Spielpraxis geben und einer Leihe nicht abgeneigt, sollte sich ein Interessent finden.