Freund: Mit Klopp wäre Liverpool schlechter

IMAGO/Phil Oldham/Shutterstock

Jürgen Klopp hörte im Sommer beim FC Liverpool auf

Der FC Liverpool dominiert die Premier League gut ein halbes Jahr nach dem Abgang von Jürgen Klopp beinahe nach Belieben. Für England-Experte Steffen Freund steht fest: Wäre Klopp noch im Amt, würde das wohl anders aussehen.

Nach der Hälfte der aktuellen Spielzeit prangt der FC Liverpool mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze der Premier League. Erst ein einziges Liga-Spiel haben die Reds verloren, 14 Siege hat das Team von Trainer Arne Slot eingefahren. Es läuft für die Reds, die zum Abschied von Jürgen Klopp in der Vorsaison "nur" Dritter geworden waren.

Wäre solch ein dominantes Auftreten auch möglich gewesen, hätte sich Klopp im Sommer nicht für ein vorzeitiges Aus entschieden? England-Experte und Ex-Tottenham-Star Steffen Freund bezweifelt das.

"Ich glaube nicht, dass es so gut gelaufen wäre", wurde Freund in der "Sport Bild" deutlich und lieferte den Grund für seine Annahme gleich mit: "Ihm fehlte ja offensichtlich die Energie. Davon war kein Funken gelogen."

Freund hebt Wichtigkeit von Klopps Vorarbeit hervor

Klopp hätte also in 2024/25 "sein emotionales Coaching nicht mehr hinbekommen", ist sich Freund sicher. Mit Blick auf den Abschied vom FC Liverpool sei es "dieses Mal eine große Stärke" von Klopp gewesen, dass "er es nicht so weit hat kommen lassen wie beim BVB, als er auf einmal am Tabellenende stand".

Klopp-Nachfolger Slot habe stattdessen "wieder diese aggressive Frische, diese Gier, unbedingt Meister werden zu wollen" mitgebracht.

Dass es aktuell so gut funktioniere, habe allerdings natürlich "auch mit der guten Arbeit von Jürgen Klopp in den neun Jahren davor zu tun", betonte Freund. "Zumal er die Fans ja auch aufgefordert hat, Slot zu vertrauen."

Wichtig sei zudem gewesen, dass der Niederländer "sein ganzes Trainerteam mitbringen konnte und im Klub so viel von sich aus funktioniert, dass er sich auf das Wesentliche konzentrieren konnte".