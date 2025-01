Costa Rica findet neuen Nationaltrainer

IMAGO/Jorge Martinez

Miguel Herrera wird neuer Auswahltrainer von Costa Rica

Costa Ricas Fußball-Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer. Miguel Herrera soll das Team zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen, wie der Verband des mittelamerikanischen Landes mitteilte. Er werde in den kommenden Tagen offiziell vorgestellt.

Der 56-jährige Herrera war von 2013 bis 2015 Nationaltrainer in seiner Heimat Mexiko. Der temperamentvolle Coach wurde entlassen, weil er nach dem Gewinn des Gold Cups in den USA am Flughafen von Philadelphia einen mexikanischen TV-Kommentator geschlagen haben soll. Bei der WM in Brasilien 2014 war Mexiko unter Herrera im Achtelfinale ausgeschieden.

In Mexiko trainierte der Ex-Profi mit dem Spitznamen "El Piojo" (Die Laus) unter anderem die Erstligisten Club América und CF Monterrey. Mit América gewann er zweimal die mexikanische Meisterschaft. In Costa Rica löst er Interimstrainer Claudio Vivas ab, der im Dezember als Nationaltrainer aufgehört hatte.