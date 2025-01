Ex-DFB-Star: Bayer ein Vorbild für BVB, SGE und RB

IMAGO/Steinbrenner

Jens Nowotny lief zehn Jahre für Bayer Leverkusen auf

Vor dem Restart der Fußball-Bundesliga äußerte sich Jens Nowotny zu den Titelchancen seines Ex-Klubs Bayer Leverkusen und zu den vermeintlichen Verfolgern BVB, RB Leipzig sowie Eintracht Frankfurt. Außerdem schwärmte er von der Konstanz des FC Bayern.

"Ich tendiere dazu, dass der FC Bayern das Rennen um die Meisterschaft macht. Ich fürchte, Leverkusen hat sich in den Phasen, als die Münchner ihre Spiele gewannen, ein paar Punktverluste zu viel geleistet", schrieb Jens Nowotny in einer "kicker"-Kolumne.

Die Patzer, die sich Bayer Leverkusen unter anderem gegen Holstein Kiel, den VfL Bochum oder Werder Bremen geleistet hat, wiegen dem ehemaligen DFB-Star zufolge "schwer, weil sie dir auch zeigen, dass die Selbstverständlichkeit, mit der man in der Vorsaison die Schale holte, nicht mehr da ist".

Dadurch sei die Leichtigkeit verloren gegangen, Zweifel würden sich so schneller einschleichen. "Man wird nachlässiger, das Selbstvertrauen leidet, der Plan lässt sich nicht mehr so spielerisch leicht umsetzen", analysierte Nowotny.

Bayer Leverkusen als Vorbild für BVB, SGE und RB

Dennoch sei die Werkself "Vorbild für jeden ambitionierten Verein, ob Dortmund, Leipzig oder Frankfurt". Der 50-Jährige sieht allerdings keinen der drei Klubs in der Rolle des Bayern-Verfolgers.

Den Münchnern sei die Meisterschaft ohnehin nur noch schwer zu entreißen. Auch beim Jahresauftakt bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr bei sport.de im Liveticker) sieht Nowotny die Bayern in der Favoritenrolle.

"Auch wenn sich die Borussia zuletzt steigern konnte, glaube ich am Samstagabend nicht an einen Ausrutscher von Kane und Co.", so der frühere Abwehrspieler: "Konstanz ist das A und O in einer langen Saison. Und wenn die Münchner nach diesen drei Spielen den Vorsprung vergrößert haben, bin ich fast sicher, dass sie sich auch die Meisterschale zurückholen."

Bayer Leverkusen muss bereits am Freitag (20:30 Uhr bei sport.de im Liveticker) bei Borussia Dortmund ran. "Ein Sieg in Dortmund würde ein fettes Ausrufezeichen bedeuten und klarmachen, dass die Kampfansage an den Rekordmeister kein leeres Gerede ist", betonte Nowotny.

Der WM-Dritte von 2006 erwartet daher ein "ganz besonderes Duell".