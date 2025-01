Verwirrung um Stand im Malen-Poker

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Verlässt Donyell Malen den BVB?

Dass Donyell Malen Borussia Dortmund in der Wintertransferperiode noch den Rücken kehren könnte, pfeifen die Spatzen seit Tagen lautstark von den Dächern der Ruhrgebietsmetropole. Am Mittwoch machte selbst BVB-Coach Nuri Sahin keinen Hehl daraus, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass noch Bewegung in die Sache kommt. Um den Stand der Dinge herrscht allerdings Verwirrung.

Donyell Malen werde gegen Bayer Leverkusen (Freitag, 20:30 Uhr) auf jeden Fall im Kader stehen und "natürlich" auch ein Kandidat für die Startformation sein, erklärte BVB-Trainer Nuri Sahin am Mittwoch auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Bundesliga-Duells gegen den amtierenden Double-Sieger. Sahin schloss einen Abschied des niederländischen Offensivspielers allerdings auch nicht aus: Letztlich müsse man abwarten, ob etwas passiere, so der Deutsch-Türke.

Der "kicker" will zumindest erfahren haben, was die Voraussetzungen dafür sind, dass etwas passiert. Demnach muss der Deal ein "Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro" erreichen, der englische Champions-League-Teilnehmer Aston Villa, der als heißester Interessent gehandelt wird, soll allerdings noch nicht bereit sein, diese Summe auf den Tisch zu blättern. Man liege noch "weit auseinander", berichtet das Fachmagazin über den Stand der Verhandlungen.

BVB-Forderung ein Problem - oder nicht?

Durchaus abweichend urteilt das Portal "CaughtOffside" über den Poker: Der BVB soll 25 bis 30 Millionen Euro für Malen verlangen, heißt es, Aston Villa bereit sein, die Forderung zu erfüllen.

Dem Bericht zufolge hängt der Transfer hingegen vielmehr davon ab, ob die Dortmunder ihren Wunschersatz im Gegenzug an Land ziehen können.

Angeblich strebt man bei den Schwarzgelben eine Leihe von Marcus Rashford von Manchester United an, ein ernster Austausch mit Rashford und United ist aber erst möglich, wenn man sicher mit Einnahmen für Malen planen kann.

Immerhin: "CaughtOffside" berichtet, dass sich die BVB-Führung in den nächsten Tagen mit den Red Devils austauschen werde.