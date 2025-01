Schalke-Hammer mit Loris Karius rückt näher

IMAGO/Simon Bellis

Loris Karius (m.) könnte womöglich schon bald das Tor des FC Schalke 04 hüten

Sorgt der FC Schalke 04 für einen Transfer-Hammer im Winter? Medienberichten zufolge soll der Zweitligist kurz vor der Verpflichtung von Torhüter Loris Karius stehen.

Es wäre eine große Überraschung, aber auch ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt: Wie "Sky" berichtet, soll der FC Schalke 04 in konkreten Verhandlungen mit Loris Karius stehen. Der "kicker" vermeldet sogar, dass der obligatorische Medizincheck kurz bevorstehen soll.

Der Torhüter, dessen Karriere nach seinen Patzern im Champions-League-Finale 2018 mit dem FC Liverpool ins Stocken geriet, ist seit Sommer vereinslos und könnte nun tatsächlich bei den Königsblauen anheuern.

In trockenen Tüchern soll der Deal allerdings noch nicht sein. Dem Vernehmen nach soll auf Schalke zuvor die Zukunft von Ron-Thorben Hoffmann geklärt werden. Der Keeper, der im vergangenen Sommer aus Braunschweig nach Gelsenkirchen wechselte, will den Verein verlassen. Eigentlich war der 25-Jährige als designierter Stammkeeper zu den Knappen gekommen, durchsetzen konnte sich Hoffmann aber nicht und stand lediglich in drei Spielen zwischen den Pfosten.

Kann Loris Karius dem FC Schalke 04 wirklich helfen?

Kein Wunder also, dass der Keeper einen Wechsel anstrebt. Als wahrscheinlichste Option gilt derzeit ausgerechnet sein Ex-Verein Braunschweig, der gleichzeitig auch der erste Gegner der Schalker im neuen Jahr ist.

Möglich ist, dass der Hoffmann-Transfer erst nach dieser Partie vollzogen wird und dann auch Karius seinen Vertrag bei Schalke 04 unterzeichnet. Aber wäre der 31-Jährige wirklich einer Verstärkung?

Seinen letzten Einsatz absolvierte er am 24. Februar 2024. In Diensten von Newcastle United verlor er damals mit 1:4 gegen den FC Arsenal. Seit 2020 stand der Torhüter in lediglich sechs Pflichtspielen auf dem Platz.

Karius hat eine Achterbahn-Karriere hinter sich. Nach guten Leistungen beim FSV Mainz 05 ging er im Sommer 2016 zum FC Liverpool und stand für den Premier-League-Topklub insgesamt in 49 Spielen auf dem Platz. Nach seinem unglücklichen Auftritt im Königsklassen-Finale gegen Real Madrid, bei dem er zwei Gegentreffer verschuldete, fasste er weder bei Besiktas noch bei Union Berlin oder in Newcastle richtig Fuß.

Gegenüber "Sky" bestätigte Karius im vergangenen Jahr, dass es im Sommer bereits Anfragen für ihn gegeben habe. Damals sei aber "nicht das Richtige dabei gewesen".