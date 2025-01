Bittere Musiala-Nachricht für Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Jamal Musiala musste beim FC Bayern mit dem Training aussetzen

Die schlechten Nachrichten beim FC Bayern reißen nicht ab: Nun muss der deutsche Rekordmeister auch noch um Jamal Musiala bangen. Der Offensivmann verpasste am Donnerstag das Training. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird er den Bundesliga-Restart des FCB am Wochenende verpassen.

Wenn der FC Bayern am Wochenende bei Borussia Mönchengladbach zum Start ins neue Jahr gastiert (Samstag, 18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker), dann kann Trainer Vincent Kompany offenbar nicht auf Jamal Musiala zurückgreifen.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister nämlich am Donnerstag bekanntgab, konnte der 21-Jährige wegen eines grippalen Infekts nicht am Mannschaftstraining der Münchner teilnehmen.

Musiala hatte zuletzt schon den einzigen Test der Vorbereitung bei Red Bull Salzburg (6:0) krankheitsbedingt verpasst, dort wurde er von Thomas Müller vertreten. Nun droht auch der Ausfall für das erste Pflichtspiel der Rückrunde.

Nach Informationen von "Bild" und "tz" kann Musiala auch am Freitag nicht mit der Mannschaft trainieren und wird den Auftakt ins neue Fußball-Jahr verpassen.

FC Bayern arg gebeutelt

Musiala wäre nicht der einzige Ausfall im gebeutelten Kader der Münchner. Verzichten muss Coach Kompany auch auf Sacha Boey, Joao Palhinha und Hiroki Ito wegen Verletzungen. Innenverteidiger Dayot Upamecano muss wegen einer Gelbsperre pausieren. Eric Dier konnte sich in Salzburg (auch als Torschütze) als Ersatz für Upamecano empfehlen.

Auf der Torwartposition gibt es ebenfalls Fragezeichen. Neu ist hier der Ausfall von Daniel Peretz, der Manuel Neuer in den letzten Spielen 2024 ersetzte. Der Israeli kämpft mit Nierenproblemen. Möglicherweise rückt Sven Ulreich ins Tor, denn Neuer hat bislang nur individuell trainiert.

Musialas Ausfall dürfte aber mit am schwersten wiegen. Der deutsche Nationalspieler, dessen Vertrag die Münchner unbedingt verlängern wollen, liefert in der laufenden Saison erneut Top-Leistungen ab. In bis dato 22 Pflichtspielen erzielte Musiala 14 Tore und legte sechs weitere Treffer auf.