Insider packt über Hummels-Irrtum aus

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Mats Hummels' Vertrag bei der AS Rom läuft im Sommer aus

Die AS Rom will wohl mit Mats Hummels verlängern. Offen ist allerdings noch, wie der Weltmeister von 2014 seine Zukunft plant. Ein Transfer-Experte muss seine Meinung in Sachen Vertragsgestaltung beim früheren BVB-Profi revidieren.

Italienischen Medienberichten zufolge drängt Dan Friedkin, der US-amerikanische Eigentümer der AS Rom, nach dem 2:0-Erfolg im römischen Derby gegen Lazio auf eine Vertragsverlängerung mit Mats Hummels über den 30. Juni hinaus.

Hummels hatte beim Derbysieg zum dritten Mal nacheinander in der Startelf gestanden. Nach Anlaufschwierigkeiten ist der 36-Jährige unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri inzwischen gesetzt.

Ranieri selbst hatte zuletzt betont, Hummels solle "selbstverständlich" länger in Rom bleiben und ihn als "unverzichtbar" und als "Monument" bezeichnet.

Unklar ist bislang, ob der 36-Jährige sich ebenfalls einen Verbleib in der Ewigen Stadt vorstellen kann. "Am Ende der Saison wird er entscheiden, ob er bleiben oder zu einem anderen Klub wechseln möchte", erklärte Transfer-Insider Gianluca Di Marzio gegenüber "wettfreunde.net".

Trainer-Routinier Ranieri, dessen Vertrag allerdings auch nur bis zum Sommer datiert ist, sei "der Mann, der ihn überzeugen kann zu bleiben, denn auch die Fans lieben jetzt Mats Hummels und das ist wichtig für einen Spieler wie ihn", so der Reporter.

Doch keine Klausel bei Mats Hummels

Er habe bislang vermutet, Hummels' Vertrag bei der AS enthalte eine Klausel mit einer automatischen Verlängerung, die an eine gewisse Anzahl von Einsätzen geknüpft ist, so Di Marzio weiter. Inzwischen habe er jedoch verifizieren können, dass es sich um einen klassischen Einjahresvertrag ohne Option handele.

Hummels sei in Rom als "Verteidigungsprofessor" angesehen, schwärmte die "Gazzetta dello Sport". Er sei "ein Gladiator der Mannschaft" schrieb der "Corriere dello Sport".

Im zurückliegenden Sommer war Hummels' Kontrakt beim BVB nicht verlängert worden. Nach wochenlanger Suche heuerte er dann in der Serie A an.