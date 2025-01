Lars Bender übernimmt beim Regionalligisten Burghausen

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Lars Bender spielte bis 2021 bei Bayer Leverkusen

Der frühere Fußball-Nationalspieler Lars Bender verlässt die SpVgg Unterhaching nach nur einem halben Jahr und wird Chefcoach beim Regionalligisten Wacker Burghausen.

Wie Haching am Donnerstag bekannt gab, wurde der Vertrag des U17-Trainers zum Jahresende aufgelöst. Nach mehreren Stationen bei Junioren-Teams übernimmt Bender erstmals als Verantwortlicher eine Mannschaft im Männerbereich.

"Alles war darauf ausgerichtet, ab Anfang Januar in die Vorbereitung mit der Hachinger U17 zu gehen. Dann kam das Angebot aus Burghausen und damit hat sich mir eine neue Perspektive eröffnet", sagte der 35-Jährige und bedankte sich bei Haching-Präsident Manfred Schwabl und dem Verein: "Mein angestrebtes Ziel war immer, als Trainer im Herrenbereich anzukommen."

In Burghausen startet der 19-malige Nationalspieler Bender nicht alleine. Der Regionalligist ernannte Wolfgang Schellenberg in einer Doppelrolle zum neuen Sportdirektor und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Zwillingsbruder Sven Bender bleibt als Co-Trainer an der Seite des neuen Cheftrainers Heiko Herrlich bei den Drittliga-Profis der SpVgg.