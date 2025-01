Barcelona feiert Happy End um Olmo

Sergio Ruiz / Imago

Dani Olmo darf nun doch weiter für den FC Barcelona spielen

Präsident Joan Laporta jubelte obszön, Trainer Hansi Flick freute sich für sein Team: Das vorläufige Happy End in der Posse um die Registrierung von Dani Olmo und Pau Víctor sorgt beim FC Barcelona für große Erleichterung.

"Der ganze Verein ist sehr glücklich über die Entscheidung", sagte Flick nach dem Erreichen des Supercup-Finals in Dschidda/Saudi-Arabien.

Nach dem 2:0 (1:0) über Athletic Bilbao freute sich der 59-Jährige für Olmo und Víctor, "aber auch für die ganze Mannschaft". Die Hängepartie hatte Medienberichten zufolge bereits auf die Stimmung in der Kabine gedrückt. "Nicht nur ich bin glücklich, auch sie sind glücklich", sagte Flick. Die frohe Kunde erreichte das Team am Mittwochabend im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Halbfinale. Bereits im Finale am Sonntag darf Olmo wieder spielen.

Barca-Präsident Laporta sorgt für Diskussionen

Der hochverschuldete katalanische Spitzenklub hatte beim nationalen Sportrat CSD eine vorläufige Spielerlaubnis für den Europameister und seinen spanischen Teamkollegen erwirkt.

Die Verbände werfen Barca vor, die geltenden Finanzregeln nicht einzuhalten. Durch abermalige Veräußerungen glaubt Barcelona jedoch an eine regelkonforme Anmeldung ihrer Profis. Ob das vorläufige Happy End von Dauer ist, wird das endgültige Urteil zeigen. Wann damit zu rechnen ist, blieb zunächst offen.

Für Aufsehen sorgte am Mittwochabend Präsident Laporta in den Katakomben des King-Abdullah-Sports-City-Stadions: Der 62-Jährige schrie seine Freude über die Nachricht hinaus und gestikulierte provokant. Laut spanischen Medien soll er angeblich zudem mehrere Personen beleidigt haben.