Struber will sich bezüglich Uth-Rückkehr nicht festlegen

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Mark Uth fällt beim 1. FC Köln aus

Mark Uth fehlt dem 1. FC Köln erneut verletzungsbedingt. Trainer Gerhard Struber möchte sich nicht festlegen, wann der Routinier wieder auf dem Rasen stehen kann und zeigt Mitgefühl.

Mark Uth bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Wie der 1. FC Köln am Mittwoch bestätigte, zog sich der 33-Jährige im Trainingslager in Spanien eine Muskelstrukturverletzung zu. Der Tabellenführer der 2. Bundesliga machte zur Verletzungsdauer keine Angaben.

"Meine Euphorie rund um die Verletzungsserie von Mark Uth war sowieso beschränkt. Weil ich gewusst habe, dass da zu viel passiert ist in den letzten zwei Jahren. Man kann nicht erwarten, dass es dann in eine stabile Richtung geht", wird Trainer Gerhard Struber von "Bild" zitiert.

Der Torjäger fehlte dem 1. FC Köln bereits über weite Strecken der Hinrunde. Eine Adduktorenverletzung machte Uth über Monate zu schaffen. Der Ex-Nationalspieler sammelte in der 2. Bundesliga gerade einmal 37 Minuten Einsatzzeit.

Struber: Uth "sehr niedergeschlagen"

Die Frage, ob Uth in der laufenden Saison noch einmal für den 1. FC Köln wird auflaufen können, sei "viel zu weit gegriffen, das kann ich nicht sagen", reagierte Struber in der "Bild". Es sei "kein Faserriss in der Tiefe, deswegen glaube ich, dass er bald wieder einsteigen kann. Und dann werden wir mit ihm wieder in die Reha gehen. Wie weit er dann wieder spielfähig wird, wird die Zukunft zeigen", führte der Österreicher aus.

Uth ist vorerst zum Zuschauen verdammt. "Das ist die Realität, die ist nicht cool, aber leider erleben wir das so. Das macht keinen Spaß, schon gar nicht Mark. Er ist nach der Diagnose sehr niedergeschlagen", zeigte Struber Mitgefühl für seinen Offensivakteur.

Uth, der bereits in der Jugend des 1. FC Köln auflief, war 2021 fest an das Geißbockheim zurückgekehrt. Der Vertrag des gebürtigen Kölners endet im Sommer.