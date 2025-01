Real folgt Barca ins Supercopa-Finale

IMAGO/Jose Breton

Jude Bellingham bejubelt seinen Treffer

Clasico um den Titel in der Wüste: Real Madrid ist Erzrivale FC Barcelona in das Finale des spanischen Supercups gefolgt. Die Königlichen bezwangen ihren La-Liga-Rivalen Real Mallorca im saudi-arabischen Dschidda am Donnerstag dank Wegbereiter Jude Bellingham 3:0 (0:0) und bekommen es im Endspiel am Sonntag (20.00 Uhr/sportbild.de) nun mit den von Hansi Flick trainierten Katalanen zu tun.

Der ehemalige Dortmunder Bellingham (63.) erlöste die überlegenen Madrilenen nach der Pause. Zuvor hatte das Team von Trainer Carlo Ancelotti zahlreiche Chancen vergeben. Mallorca leistete nach dem Gegentreffer kaum noch Widerstand, ein Eigentor des Slowaken Martin Valjent (90.+3) und Rodrygo (90.+5) sorgten in der Nachspielzeit für die Entscheidung zugunsten des Rekordmeisters, bei dem Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf stand.

Im Endspiel erwartet Real nun höchstwahrscheinlich auch Dani Olmo in der Startelf Barças. In der Posse um die Registrierung des ehemaligen Leipzigers hatte es unmittelbar vor dem Halbfinale gegen Athletic Bilbao (2:0) am Mittwoch die frohe Kunde gegeben: Der spanische Nationalspieler und sein Teamkollege Pau Víctor dürfen vorerst wieder auflaufen, bis es ein endgültiges Urteil gibt.

"Ich bin wirklich glücklich darüber", sagte Flick, für den es gegen Real nun um den ersten Titel als Barcelonas Coach geht. Die Katalanen sind mit 14 Titeln Rekordsieger des Wettbewerbs, Real (13) könnte mit einer erfolgreichen Titelverteidigung aufschließen. Zum dritten Mal in Folge kommt es im Endspiel zum Prestigeduell der beiden Topklubs.