Xhaka gegen BVB fraglich

Rolf Vennenbernd, dpa

Könnte Leverkusen in Dortmund fehlen: Mittelfeldmotor Granit Xhaka.

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso muss im Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund womöglich ohne Schlüsselspieler Granit Xhaka auskommen. Der Mittelfeldlenker hat Probleme mit dem Sprunggelenk.

"Morgen trainieren wir ein bisschen. Dann werden wir entscheiden. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit mit Granit", sagte Alonso am Tag vor der Partie beim BVB (Freitag 20.30 Uhr/DAZN und Sat.1). Der baskische Coach ergänzte: "Es gibt noch Hoffnung. Es sind noch mehr als 24 Stunden Zeit."

Xhaka stand in dieser Saison bislang in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf. Sein Ausfall würde den deutschen Meister und DFB-Pokalsieger hart treffen. Definitiv nicht dabei ist Mittelstürmer Victor Boniface. Der 24-Jährige hat weiterhin Probleme mit dem Oberschenkel.