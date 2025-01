Everton entlässt Trainer Dyche

AFP/SID/HENRY NICHOLLS

Vor die Tür gesetzt: Sean Dyche

Aus wenige Stunden vor dem Pokalspiel: Der englische Fußball-Erstligist FC Everton hat sich mit sofortiger Wirkung von Teammanager Sean Dyche getrennt. Das teilte der Tabellen-16. am Donnerstag mit.

Noch am Donnerstagabend (20.45 Uhr) spielt Everton in der dritten Runde des FA-Cups gegen den Drittligisten Peterborough United. Dort wird das Team von Leighton Baines, derzeit Cheftrainer der U18, und Kapitän Seamus Coleman geleitet.

Von den letzten elf Ligaspielen konnte der Klub aus Liverpool nur eins gewinnen, am vergangenen Samstag unterlagen die "Toffees" 0:1 beim AFC Bournemouth. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits in Gange, hieß es in einem Statement.