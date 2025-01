Kommt Füllkrug als Marmoush-Ersatz?

IMAGO/Visionhaus

Niclas Füllkrug ist im Visier von Eintracht Frankfurt

Weil sich Torjäger Omar Marmoush auf dem Sprung nach England befindet, sondiert Eintracht Frankfurt die Lage für geeignete Ersatzkandidaten. Einer davon soll einem Bericht zufolge Nationalstürmer Niclas Füllkrug sein.

Kommt DFB-Angreifer Niclas Füllkrug als Ersatz für Omar Marmoush nach Frankfurt? Wie "Sky" berichtet, beobachte der Bundesligist die Situation des Stürmers genau. Sollte Marmoush tatsächlich zu Manchester City in die Premier League wechseln, wäre Füllkrug wohl eine Option in Frankfurt.

Auch für den Sommer sei der 31-Jährige ein Kandidat für die SGE, heißt es weiter.

Füllkrug war im vergangenen Sommer nach einer Saison bei Borussia Dortmund zu West Ham United gewechselt. Nach einer anfänglichen Verletzung kommt er aktuell auf neun Liga-Einsätze und zwei Tore. In der deutschen Nationalmannschaft traf er in insgesamt 22 Partien 14 Mal.

Neben Füllkrug sollen noch weitere Angreifer auf der Shortlist der Hessen stehen.

Weitere Stürmer auf Eintracht-Liste

Zum einen Jonathan Burkardt. Um den DFB-Spieler gibt es schon seit Wochen Spekulationen um einen Wechsel nach Frankfurt.

20 Millionen Euro wäre die SGE laut "Bild" bereit, für den Offensivmann hinzublättern. Erste Gespräche zwischen den Eintracht-Verantwortlichen und der Spielerseite soll es bereits gegeben haben. Schon in der vergangenen Saison gab es angeblich Kontakt zwischen den Parteien.

Sportvorstand Christian Heidel hatte zuletzt auf die Spekulationen reagiert.

"So was ist doch normal: Wenn ein Spieler in Mainz so herausragend auftritt, wird er natürlich interessant für andere Klubs", sagte Heidel allgemein zur Causa Burkardt. "Wenn es eine Situation geben sollte, dass Jonny auf uns zukommt und den nächsten, größeren Schritt machen will, dann werden wir reden. Wir sperren niemanden ein, das wissen die Spieler und sind deswegen gerne bei uns."

Der 61-Jährige ergänzte: "Aber aktuell ist das für beide Seiten kein Thema, Jonny ist mit vollem Herzen in Mainz."

Weitere Ersatzkandidaten für die potentielle Marmoush-Nachfolge sind laut "Sky" Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes und ein weiterer nicht namentlich genannter Stürmer.