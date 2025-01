HSV-Torjäger Selke spricht über seine Zukunft

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Davie Selke kann sich einen Verbleib beim HSV gut vorstellen?

Mit der Verpflichtung von Davie Selke landete der Hamburger SV einen Volltreffer auf dem Transfermarkt. Der HSV würde die Zusammenarbeit mit dem Torjäger gerne über den kommenden Sommer hinaus fortsetzen. Der ehemalige Bremer hat sich nun zu dem Stand der Dinge geäußert.

Dass der Hamburger SV weiter vom Aufstieg in die 1. Bundesliga träumt, ist auch ein Verdienst von Davie Selke. Zehn Tore in 17 Liga-Spielen sprechen eine deutliche Sprache und hievten den HSV zum Rückrundenabschluss auf Platz drei. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen den Vertrag des Stürmers dem Vernehmen nach gern verlängern wollen.

Laut "Sky" ist das Arbeitspapier des Torjägers nur bis Mitte 2025 datiert. Der Vertrag verlängere sich allerdings automatisch um ein weiteres Jahr, wenn den Rothosen die lang ersehnte Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus gelingt. Angeblich kann sich Selke aber auch einen Verbleib in der Hansestadt vorstellen, wenn der Aufstieg nicht klappen sollte.

"Ich will wie der HSV zurück in die Bundesliga"

"Natürlich ist es mein Ziel, in der ersten Liga zu spielen. Ich will wie der HSV zurück in die Bundesliga. Da habe ich fast meine gesamte Karriere verbracht. Aber es muss kein Ausschlusskriterium sein. Trotz seiner Zweitligajahre ist der HSV nach wie vor ein besonderer Verein", stellte der großgewachsene Mittelstürmer nun in einem Interview mit der "Mopo" klar.

Für einen Verbleib bei den Hanseaten, erwarte Selke allerdings ein klares Konzept. "Ich werde Ende des Monats 30 Jahre alt und stehe entsprechend vor einer wichtigen Entscheidung, die gut überlegt sein wird. Natürlich möchte ich gern eine Idee aufgezeigt bekommen, wie sich der Verein seine Zukunft vorstellt", machte er deutlich.

Insgesamt fühle es sich beim Hamburger SV "einfach gut an", so der ehemalige U21-Nationalspieler weiter: "Ich werde als Stürmer von meinen Kollegen sehr gut in Szene gesetzt. Und auch wir als Familie fühlen uns in Hamburg sehr wohl, das ist für mich als Vater ja auch sehr wichtig."