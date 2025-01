Marmoush zu ManCity? Guardiola wird deutlich

IMAGO/David Blunsden

Starcoach von Manchester City: Pep Guardiola

Verlässt Omar Marmoush Eintracht Frankfurt im Winter und schließt sich Manchester City an? Aktuell überschlagen sich die Berichte rund um den Torjäger der SGE. Am Freitag hat sich Starcoach Pep Guardiola nun zu den Gerüchten geäußert.

"Sie können mich fragen, aber Transferfragen werde ich niemals beantworten. Ich sage nichts über einen Spieler eines anderen Vereins. Das habe ich auch in der Vergangenheit nicht gemacht", betonte Pep Guardiola während der Pressekonferenz vor Citys Pokalspiel gegen Salford City: "Es ist ganz einfach. Kein Kommentar." (Video öffnet sich oben im Artikelbild)

Angeblich bieten die Sky Blues Omar Marmoush einen langfristigen Vertrag bis 2029 oder 2030 an, die Eintracht soll im Gegenzug rund 80 Millionen Euro fordern.

In Frankfurt geht man bislang davon aus, dass der Goalgetter zum Rückrundenauftakt beim FC St. Pauli am Samstag spielen wird.

SGE-Coach Toppmöller hält sich bedeckt

Am Donnerstag hatte auch SGE-Coach Dino Toppmöller zu den Gerüchten um Marmoush Stellung bezogen.

Bislang habe es "keinen Kontakt" zwischen den betroffenen Vereinen gegeben, bestätigte der Übungsleiter, der von "Spekulationen" sprach und nachschob: "Wir würden uns alle wünschen, dass er bleibt."

Der umworbene Angreifer präsentiere sich allerdings weiterhin fokussiert, müsse die Antwort letztlich aber "selbst auf dem Platz geben".

Unfassbare Marmoush-Zahlen bei Eintracht Frankfurt

Marmoush hat in der laufenden Bundesliga-Saison in 15 Partien beeindruckende 13 Tore für die Adler geschossen und darüber hinaus sieben Vorlagen beigesteuert.

Wettbewerbsübergreifend steht Marmoush sogar bei 18 Treffern und elf Assists in 24 Partien. Marmoush spielt seit 2023 für die Eintracht. Der "kicker" stufte ihn in seiner Rangliste des deutschen Fußballs kürzlich in die Kategorie "Weltklasse" ein.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hatte kürzlich erklärt, den Kader zusammenhalten zu wollen, jedoch eingeschränkt: "Natürlich gibt es Situationen, die extrem sind, und das muss man immer neu bewerten. Aber da muss Außergewöhnliches passieren."