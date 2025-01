DFB-Star offenbar Transfer-Kandidat beim BVB

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Landet Kevin Schade beim BVB?

In den letzten Transferperioden hat Borussia Dortmund vermehrt auf deutsche Neuzugänge mit Nationalmannschafts-Ambitionen gesetzt. Nun ist offenbar der nächste DFB-Kandidat ins BVB-Visier geraten.

Obwohl Kevin Schade in der laufenden Saison in der englischen Premier League beim FC Brentford den Durchbruch geschafft hat, könnte der junge Angreifer schon bald wieder in der Bundesliga zu sehen sein.

Nach "Sky"-Informationen würde Borussia Dortmund den Nationalspieler nämlich gerne zurück nach Deutschland holen. Dem Vernehmen nach steht Kevin Schade beim BVB weit oben auf der Liste.

Eine erste Kontaktaufnahme mit der Spieler-Seite soll bereits erfolgt sein, Gespräche zwischen den Klubs hätten dagegen noch nicht stattgefunden, heißt es.

Offen bleibt derweil, ob die Schwarz-Gelben überhaupt bereit wären, für Schade derart tief in die Tasche zu greifen, wie Brentford es sich vorstellen soll. Mindestens 40 Millionen Euro sind demnach aufgerufen.

Kevin Schade blüht in England auf

Schade war 2023 für 25 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Brentford gewechselt. Bei den Bees hat der Linksaußen bis 2028 unterschrieben.

In der Vorsaison musste der viermalige deutsche A-Nationalspieler wegen einer Adduktorenverletzung lange aussetzen. Zuletzt lief es für Schade aber wieder rund.

Nach 20 Liga-Spielen steht der Shootingstar bei fünf Toren und zwei Vorlagen, darunter ein historischer Dreierpack gegen Leicester City. Kein Wunder also, dass Brentford Schade eigentlich nicht abgeben will.

Bessere Chancen im DFB-Team durch BVB-Wechsel?

Womöglich sieht Schade in Dortmund jedoch bessere Chancen, sich für einen Platz im DFB-Team zu empfehlen. Fest steht: Bundestrainer Julian Nagelsmann hält schon jetzt viel von dem Flügelflitzer.

Ausgebildet wurde Schade einst bei Energie Cottbus, ehe er 2018 in den Nachwuchs des SC Freiburg weiterzog. Obwohl er nach seinem Profi-Debüt im Breisgau nie Stammspieler wurde, wollte Brentford ihn unbedingt.

Nun scheint der Offensivmann dem BVB mächtig den Kopf verdreht zu haben.