Vom 1. FC Köln zum FC Bayern? Urbig wohl nicht abgeneigt

IMAGO/Moritz Mueller

Jonas Urbig vom 1. FC Köln weckt wohl Interesse beim FC Bayern

Der FC Bayern befasst sich wohl konkret mit Jonas Urbig vom 1. FC Köln. Das Torwart-Juwel ist von einem potenziellen Wechsel an die Säbener Straße angeblich nicht abgeneigt.

Wie "Sky" berichtet, soll ein möglicher Schritt zum FC Bayern "eine ernsthafte Option" für Jonas Urbig sein.

Der 21-Jährige ist vertraglich noch bis 2026 an den 1. FC Köln gebunden. Nachdem der Schlussmann im Sommer von seiner Leihe zur SpVgg Greuther Fürth zurückgekehrt war, avancierte er beim Zweitligist zunächst zu neuen Nummer eins. Doch seit Ende Oktober ist Routinier Marvin Schwäbe wieder bei den Rheinländern gesetzt. Urbig muss sich mit dem ungeliebten Bankplatz begnügen.

"Sky" zufolge beschäftigen sich neben dem FC Bayern auch weitere Klubs mit dem achtfachen U21-Nationalspieler. Ein Wechsel in der laufenden Winter-Transferperiode sei "nicht auszuschließen", ordnet der TV-Sender die Personalie ein. Die Kölner Preisvorstellung soll im Bereich von sechs bis acht Millionen Euro liegen.

Urbig könnte Neuer-Backup beim FC Bayern werden

Der FC Bayern soll Urbig dagegen für den kommenden Sommer im Blick haben. Die Münchner Torwart-Hierarchie setzt sich aktuell aus Platzhirsch Manuel Neuer sowie dessen Stellvertretern Sven Ulreich sowie Daniel Peretz zusammen.

Laut Medienberichten werden Neuer und Ulreich ihre auslaufenden Verträge an der Säbener Straße wohl noch einmal verlängern. Peretz könnte in der nächsten Saison hingegen ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Sollte der israelische Nationalspieler die Münchner vorübergehen verlassen, würde sich der FC Bayern wohl um Urbig als ersten Neuer-Backup bemühen, so der Tenor von "Sky".

Der deutsche Rekordmeister hat in Person von Alexander Nübel aktuell einen weiteren Keeper bis zum Sommer 2026 an den VfB Stuttgart verliehen. Ob der DFB-Schlussmann eine Zukunft beim FC Bayern hat, bleibt abzuwarten. Er sei bezüglich seiner sportlichen Situation "relativ entspannt", verriet Nübel unlängst im Format "kicker FE:male".