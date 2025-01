Winter-Soforthilfe? BVB prüft wohl Leihe

IMAGO/Nikita Bassov/Shutterstock

Carney Chukwuemeka (re.) könnte im Winter zum BVB wechseln

Spätestens der Auftakt ins neue Jahr gegen Bayer Leverkusen (2:3) hat Borussia Dortmund noch einmal vor Augen geführt, dass es Nachholbedarf im Kader gibt, allen voran in der Defensive. Da kommt es nicht von ungefähr, dass der BVB nun mit zwei Spezialisten in Verbindung gebracht wird. Bei einem wurden die Bemühungen zuletzt offenbar intensiviert.

Borussia Dortmund plagen in den letzten Tagen und Wochen arge Sorgen, das liegt nicht nur an der jüngsten Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen (2:3), sondern auch an den vielen Verletzten, die BVB-Trainer Nuri Sahin das Leben schwermachen. Denkbar also, dass die Schwarz-Gelben auf dem Wintertransfermarkt tätig werden, um die personelle Lage ein wenig zu entspannen.

Ein Name, der in diesem Zuge zuletzt aufkam, ist der von Goncalo Inacio. Der 23-Jährige ist Innenverteidiger und spielt aktuell bei Sporting CP in Lissabon. Wie "Sky" berichtet, wurde Inacio dem BVB sogar aktiv angeboten. Der Vertrag des Abwehrmannes bei Sporting ist noch bis Sommer 2027 datiert. Sein Marktwert wird auf rund 45 Millionen Euro geschätzt.

Die Dortmunder finden Inacios Profil laut dem Pay-TV-Sender "hochspannend". Der Grund: Der Portugiese ist auf der linken Seite vielseitig einsetzbar, kann neben seiner angestammten Position in der Abwehrmitte auch Linksverteidiger spielen.

Leiht der BVB einen Chelsea-Star? Thema wird heißer

Problem bei Inacio: Der bereits erwähnte hohe Marktwert, der sich auf eine mögliche hohe Ablöseforderung niederschlägt. Wie es bei "Sky" heißt, ist das Gesamtpaket beim 23-jährigen Nationalspieler eine zu große Hürde. Und: Inacio ist derzeit verletzt. Eine Soforthilfe wäre er also auch nicht.

Anders könnte es bei Carney Chukwuemeka aussehen. Der 21-jährige Brite, der in Österreich geboren wurde, spielt derzeit beim FC Chelsea, ist allerdings (auch verletzungsbedingt) kein Stammspieler und wünscht sich daher mehr Spielzeit.

BVB-Coach bewundert Chukwuemeka

In Dortmund könnte er diese vor der Abwehr bzw. im zentralen Mittelfeld möglicherweise bekommen, Nuri Sahin gilt laut "Sky"-Informationen als Bewunderer von Chukwuemeka.

Doch auch hier ist zumindest ein Kauf ausgeschlossen. Denn: Chukwuemeka hat noch einen Vertrag bis 2028. Auch seine Ausstiegsklausel hilft nicht, diese soll dem Pay-TV-Sender nach bei 40 bis 45 Millionen Euro liegen.

Aber: "Sky" bringt ein Leihgeschäft ins Spiel. Im Zuge der Leihe könnte dann möglicherweise eine - nicht ganz so hohe Kaufoption - eingebaut werden. Am Samstagnachmittag schrieb "Sky" in einem Update, dass der BVB seine Bemühungen um Chukwuemeka intensiviert habe. Eine Leihe werde geprüft.

Ob der FC Chelsea beim Ansinnen des Bundesliga-Klubs mitmacht, sei aber offen.

Neben Chukwuemeka nannte "Sky" kürzlich auch Harvey Elliott vom FC Liverpool. Der Name sei intern diskutiert werden, sei derzeit aber kein heißes Thema.