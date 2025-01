David Moyes kehrt als Teammanager zurück

AFP/SID/OLI SCARFF

War seit Sommer ohne Job: David Moyes

David Moyes kehrt als Teammanager zum kriselnden Premier-League-Klub FC Everton zurück. Der Schotte, der Everton zwischen 2002 und 2013 erfolgreich betreute, tritt die Nachfolge des am Donnerstag entlassenen Sean Dyche an.

Das gab der Klub aus Liverpool am Samstagmorgen bekannt. Zur Laufzeit des Vertrages machte der Tabellen-16. der englischen Liga keine Angabe.

Moyes sei einer "der erfahrensten und erfolgreichsten Manager", hieß es in einem Statement des Vereins. Seit seinem Abschied von West Ham United am Ende der vergangenen Saison war der 61-Jährige ohne Trainerjob, die Londoner hatte er 2023 zum Titel in der Conference League geführt. Nach seinem ersten Everton-Engagement hatte er zudem Manchester United, Real Sociedad und den AFC Sunderland trainiert.

Nach nur einem Ligasieg aus den vergangenen elf Partien hatten sich die "Toffees" von Dyche getrennt - und mit dem Zeitpunkt der Bekanntgabe für reichlich Aufsehen gesorgt. Kurz nach der Mitteilung des Klubs war Everton in der dritten Runde des FA-Cups gegen den Drittligisten Peterborough United gefordert und wendete dort unter der Leitung von U18-Coach Leighton Baines und Kapitän Seamus Coleman durch einen 2:0-Erfolg eine Blamage ab.

Im Heimspiel gegen Aston Villa steht am Mittwoch (20:30 Uhr/Sky) die Premiere für Moyes an.