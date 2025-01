Hitziges Turin-Derby findet keinen Sieger

IMAGO/Marco Alpozzi/LaPresse

Im hitzigen Derby della Mole ist Juventus nicht über ein Remis beim FC Turin hinausgekommen

Rot für die Trainer, aber kein Sieger: Im hitzigen Derby della Mole ist der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus nicht über ein 1:1 (1:1) beim FC Turin hinausgekommen.

Thiago Motta (Juve) und sein Gegenüber Paolo Vanoli (Torino) wurden von Schiedsrichter Michael Fabbri nach einem Gerangel auf die Tribüne geschickt (56.), das Ergebnis hilft vor allem Juventus nicht weiter.

Für den früheren Serienchampion, der weiter ungeschlagen ist, war es das zwölfte Unentschieden im 19. Serie-A-Spiel der Saison, die erneute Qualifikation für die Champions League könnte in Gefahr geraten. Juve ist weiter nur Tabellenfünfter, am Montag kann die AC Florenz vorbeiziehen. Der türkische Jungstar Kenan Yildiz brachte Pokalsieger Juventus früh in Führung (8.), Nikola Vlasic traf noch vor der Pause zum Ausgleich (45.+1).

Am Nachmittag hatte Atalanta Bergamo die Chance liegen lassen, an die Spitze zu springen. Durch das 0:0 bei Udinese Calcio ist der Europa-League-Sieger nach wie vor Zweiter hinter der SSC Neapel. Titelverteidiger Inter Mailand kann am Sonntag mit einem Sieg beim FC Venedig Bergamo überholen.