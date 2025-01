Hoffenheim verleiht Innenverteidiger nach Belgien

IMAGO/Hasan Bratic

Attila Szalai zieht es nach Belgien

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim gibt Defensivspieler Attila Szalai bis zum Saisonende ab.

Der ungarische Nationalspieler schließt sich bis zum Sommer dem belgischen Erstligisten Standard Lüttich an. Bei der TSG besitzt der 26-Jährige noch einen Vertrag bis 2027, in der Rückrunde der vergangenen Saison war Szalai bereits leihweise zum SC Freiburg gewechselt.

Seit seinem Wechsel von Fenerbahce Istanbul in den Kraichgau im Sommer 2023 setzte sich Szalai nie durch. Insgesamt bestritt er für Hoffenheim nur fünf Pflichtspiele, in dieser Saison stand er nur am ersten Spieltag gegen Kiel überhaupt im Kader, blieb aber ohne Einsatz.

Zudem hatte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker am Samstag angekündigt, in der Defensive neues Personal verpflichten zu wollen und so den Konkurrenzkampf zu verschärfen.