"Königstransfer" Klopp in Leipzig auf der Tribüne

IMAGO/Sven Sonntag

Jürgen Klopp sieht das Heimspiel von RB Leipzig

Jürgen Klopp hat erstmals in neuer Funktion ein Bundesliga-Spiel von RB Leipzig besucht.

Der neue Fußball-Chef des Red-Bull-Imperiums saß während des Heimspiels gegen Werder Bremen (im sport.de-Liveticker) am Sonntag mit Schal und blauer Winterjacke zwischen dem Leipziger Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und dem Technischen Direktor Mario Gomez.

Schäfer hatte vor Spielbeginn von Klopp geschwärmt, er nannte ihn im "DAZN"-Interview den "Königstransfer" für Red Bull. "Jürgen Klopp und ich haben schon gesprochen und uns ausgetauscht", berichtete Schäfer.

Trainer Marco Rose erklärte: "Jürgen kann uns mit seinen Erfahrungswerten als Toptrainer, als Manager in England, was Kaderplanung betrifft, viel Input geben. Er hat ein tolles Netzwerk, jeder kennt Kloppo als Typen. Ich glaube, dass wir da sehr viel Mehrwert generieren."

Klopp hat seinen Posten als "Head of Global Soccer" am 1. Januar angetreten. Am Freitag besuchte der 57-Jährige das Eishockey-Spiel zwischen Red Bull München und den Fischtown Pinguins, am Samstag wurde er beim französischen Fußball-Zweitligisten FC Paris gesichtet, für den er nun auch zuständig ist.

Am Dienstag wird Klopp in Salzburg offiziell vorgestellt.