Bericht: FC Schalke 04 erzielt Transfer-Durchbruch

IMAGO/Michael Taeger

Ron-Thorben Hoffmann wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

Dem FC Schalke 04 steht eine Rochade auf der Torhüterposition bevor. Loris Karius wird aller Voraussicht nach in Gelsenkirchen anheuern, um den Posten als Ersatztorwart von Ex-Bayern-Talent Ron-Thorben Hoffmann zu übernehmen. Den 25-Jährigen zieht es wohl zurück zu Eintracht Braunschweig. Nun sind Details zum bevorstehenden Leih-Deal ans Licht gekommen.

Erst im Sommer war Ron-Thorben Hoffmann zum FC Schalke 04 gekommen. Bei den Knappen sollte der Schlussmann eigentlich das Erbe von Stammkeeper Marius Müller antreten, der zum VfL Wolfsburg wechselte. Doch der gebürtige Rostocker verlor das teaminterne Torwart-Duell gegen Justin Heekeren gleich zweimal. Dem ehemaligen Talent des FC Bayern blieb somit nur die Bank.

Eine Rolle, mit der sich Hoffmann nicht zufrieden geben wollte. Bereits im Dezember war daher spekuliert worden, dass der ehemalige Juniorennationalspieler im Winter das Weite suchen sollte. Nun steht ein Wechsel des Schlussmannes bevor, der nach nur einem halben Jahr zu Eintracht Braunschweig zurückkehren wird. Das berichtet "Sky".

FC Schalke 04: Eintracht Braunschweig erhält Kaufpflicht

Demnach haben die Königsblauen und die Niedersachen eine Einigung erzielt. Hoffmann soll bis Saisonende an die Löwen ausgeliehen werden. Im Falle eines Klassenerhalts greift dann wohl eine Kaufpflicht, die zwischen 100.000 und 200.000 Euro liegten soll. Unter bestimmten Voraussetzung, die in dem Bericht des Pay-TV-Senders nicht näher definiert werden, kann die Ablöse allerdings noch auf bis zu 300.000 Euro ansteigen.

Zudem ließ sich der FC Schalke 04 angeblich zusichern, dass der 25-Jährige beim direkten Duell am Samstagmittag (13:00 Uhr, live im Ticker bei sport.de) nicht zum Einsatz kommen darf.

Ein Abgang des Keepers würde dann wohl den Stein bei der ersten Winter-Neuverpflichtung der Knappen ins Rollen bringen. Denn mit Loris Karius hat der FC Schalke 04 bereits einen namhaften Nachfolger in der Hinterhand. Der ehemalige Keeper des FC Liverpool absolvierte bereits in der vergangenen Woche seinen Medizincheck in Gelsenkirchen.

Einer Verkündung des Transfer-Hammers steht nach einer Einigung über den Hoffmann-Abgang nichts mehr im Wege.