Offiziell! Lazio holt Talent des FC Bayern

Arijon Ibrahimovic (l.) verlässt den FC Bayern auf Leihbasis

Arijon Ibrahimovic und der FC Bayern gehen (vorerst) getrennte Wege! Der deutsche Fußball-Rekordmeister gab am Montagabend bekannt, dass der 19-Jährige das nächste halbe Jahr auf Leihbasis für Lazio Rom in der italienischen Serie A spielen wird. Der Vertrag des Offensivspielers in München endet im Sommer 2027.

Arijon Ibrahimovic, der im Saisonverlauf gerade mal auf drei Kurzeinsätze für die Profis des FC Bayern gekommen ist, versucht sein Glück bis zum Sommer 2025 bei Lazio Rom in der Serie A. Für das Talent ist es bereits der zweite Ausflug in den italienischen Fußball: 2023/24 war er an Frosinone Calcio verliehen und bestritt 16 Partien in der ersten Liga (1 Tor/1 Vorlage).

"Arijon ist ein junger Spieler mit einer großen Perspektive, der sich stetig weiterentwickelt. Er konnte bereits in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der Serie A sammeln und soll nun bei Lazio Rom die nächsten Schritte machen. Arijon spielt seit seiner Jugend beim FC Bayern: Spieler wie ihn wollen wir fördern, er gibt hier in jeder Einheit alles und braucht jetzt kontinuierlich Spielzeit auf Top-Niveau. Wir werden ihn weiter eng begleiten, weil er alles mitbringt", kommentiert Bayerns Sportdirektor Christoph Freund den Deal auf "fcbayern.com".

Nähere Details zur Leihe gibt der FC Bayern nicht bekannt, die "Bild" will allerdings erfahren haben, dass Lazio Ibrahimovic für etwa acht Millionen Euro im Sommer fix verpflichten kann. Allerdings sollen sich die Münchner die Möglichkeit gesichert haben, den Youngster für rund 20 Millionen Euro zurück in die bayerische Landeshauptstadt zu holen.

Beim FC Bayern bislang nur Nebendarsteller

Damit er für die Bayern zu einer echten Option wird, müsste der deutsche U20-Nationalspieler in Rom allerdings einen großen Schritt nach vorne machen.

In München zählt Ibrahimovic zwar zu den Leistungsträgern im Nachwuchs, bei den Profis reichte es jedoch nur für kurze Joker-Einsätze.