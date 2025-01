RB Leipzig will in Stuttgart nachlegen

IMAGO/Michael Taeger

Marco Rose will mit RB Leipzig angreifen

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig will nach dem gelungenen Jahresauftakt nachlegen.

"Wir wollen uns in Richtung Frühjahr in eine Position bringen, in der wir am Ende auch unsere Ziele erreichen können", sagte Rose vor dem Gastspiel beim VfB Stuttgart (Mittwoch, 20:30 Uhr). Am Saisonende soll für den Tabellenvierten die erneute Champions-League-Qualifikation stehen. Auch das DFB-Pokalfinale am 24. Mai in Berlin ist ein Ziel.

Nach dem Sieg gegen Werder Bremen (4:2) wartet auf RB in Stuttgart nun die nächste große Hürde. "Es wird ein intensives und interessantes Spiel, ein Spitzenspiel", sagte Rose, der die "herausragende" Arbeit seines Trainerkollegen Sebastian Hoeneß lobte.

Die gegen Bremen überzeugenden Rückkehrer Xavi Simons und David Raum haben die Belastungen gut verkraftet und dürften wieder in der Startelf stehen. Für den verletzten Mittelfeldspieler Xaver Schlager kommt das Spiel zu früh.

Lobend äußerte sich Rose zum Treffen mit Jürgen Klopp, dem neuen Global Head of Soccer bei Red Bull, am Montag in Leipzig. "Das Treffen war entspannt, er kam auf den Platz und hat 'Hallo' gesagt. Es hat mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Er ist in einer Top-Verfassung. Ich habe ihn selten so schmal gesehen, er ist gut durchtrainiert", sagte Rose: "Er sprüht vor Energie und Tatendrang. Das spürt man. Wir hatten einen guten Austausch. Den werden wir beibehalten und intensivieren."