FC Bayern hat "gute Chancen" bei Musiala und Kimmich

IMAGO/Laci Perenyi

Jamal Musiala und Joshua Kimmich verhandeln mit dem FC Bayern über neue Verträge

Beim FC Bayern laufen im Sommer die Verträge mehrerer Top-Stars aus - sowohl von vermeintlich "Altvorderen" als auch von Leistungsträgern, die den Klub noch auf Jahre prägen sollen. Bayern-Legende Lothar Matthäus geht nicht davon aus, dass den Münchnern ein Aderlass bevorsteht - und erläutert, warum die Verhandlungen derzeit stocken.

"Ich bin der Meinung, dass man gute Chancen beim FC Bayern hat, mit allen Spielern zu verlängern", sagte Lothar Matthäus im Interview mit RTL/ntv und sport.de und bezog sich dabei gleich auf sechs Spieler: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Leroy Sané, Manuel Neuer und Thomas Müller.

Im Fokus des FC Bayern stehen zurzeit vor allem die Personalien Jamal Musiala und Joshua Kimmich, die nach dem Willen von Sportvorstand Max Eberl künftig die Gesichter des Klubs sein sollen. Die Verhandlungen mit den Nationalspielern laufen seit geraumer Zeit, ebenso wie die Gespräche mit Linksverteidiger Davies, der von Real Madrid umworben wird.

Durchbrüche haben die Bayern-Bosse bisher nicht erzielt. "Es geht hier nicht nur ums Geld", betonte Matthäus: "Sondern es geht auch um den Weg des FC Bayern in den nächsten Jahren." Musiala, Kimmich und Davies sei dabei auch wichtig, was die jeweils anderen machen." Da hier noch keine Klarheit herrscht, "stockt es ein bisschen."

Das Trio wolle "im Endeffekt Erfolg mit dem FC Bayern und deswegen zögern sie vielleicht noch ein bisschen, weil sie möchten auch wissen, wie es weitergeht beim FC Bayern", führte Matthäus weiter aus. Er könne aber alle drei "beruhigen", so der 63-Jährige. "Der FC Bayern ist ein Verein, der immer nach Spielern Ausschau hält, dass sie die größten Ziele erreichen können."

FC Bayern: Neuer-Zukunft in München "safe"

Gerade von Musiala und Kimmich wisse er, "dass sie alles tun für den Erfolg. Alles. Das heißt eben auch im Privatleben alles: Ernährung, Schlaf, etc. und natürlich sowieso im Training", lobte Matthäus die Mentalität der Münchner.

Bei Torwart Manuel Neuer ist Matthäus "überzeugt, dass das eigentlich schon safe ist". Laut Medienberichten soll der 38-Jährige in München um ein Jahr verlängern.

"Ich finde, es ist auch eine vernünftige und richtige Entscheidung. Manuel gehört nach wie vor zu den besten Torhüter der Welt", sagte der Weltmeister von 1990. Er gehe davon aus, dass Neuer "so vernünftig ist, dass er mit Bayern München eine Lösung findet."

Was Matthäus meint: Neuer dürfte bei einer Verlängerung Abstriche beim Gehalt machen. Das gilt auch für Vereins-Ikone Thomas Müller.

"Müller entscheidet selbst", sagte der frühere Weltfußballer. "Ich glaube auch, er hat nach wie vor Spaß am Fußball. Es kommt wenigstens so rüber. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Thomas sich mit Bayern einigen wird, vielleicht noch ein Jahr dranzuhängen", so Matthäus.

Der 35-Jährige sei nach wie vor ein "wichtiger Spieler auch für die Mannschaft, für den Trainer, für die Verantwortlichen, auch für die Stimmung in der Kabine. Und er ist jetzt kein Backup, sondern wenn er da ist oder wenn er aufgestellt wird, dann bringt er eigentlich immer seine Leistung."