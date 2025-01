Terodde-Prognose: Hier landen der 1. FC Köln, HSV und Co.

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Simon Terodde blickt auf den 1. FC Köln, SC Paderborn und HSV

Die 2. Bundesliga kehrt am Freitag aus der Winterpause zurück. Der 1. FC Köln grüßt derzeit vor dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV als Herbstmeister von der Tabellenspitze. Doch wer steht nach 34. Spieltagen ganz oben? Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde wagt eine Prognose.

Der 1. FC Köln thront mit 31 Punkten aktuell auf dem ersten Platz der 2. Bundesliga. Die Domstädter holten aus den letzten sieben Spielen 19 der möglichen 21 Zähler und gehen somit mit jeder Menge Selbstvertrauen in das neue Jahr.

"Als Köln 2024 abstieg, sprachen die Verantwortlichen viel von Entwicklung. Ich finde: Das Wort Entwicklung ist das Unwort des Jahres für einen Traditionsverein, der gerade abgestiegen ist. Du musst alles daransetzen, direkt wieder aufzusteigen. Egal, wie. Es geht viel mehr um Willen, Überzeugung und Widerstandsfähigkeit als um Entwicklung", blickte Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde gegenüber "Sport Bild" auf die sportliche Lage bei seinem Ex-Klub.

Für den angestrebten Aufstieg benötige es "auch dreckige 1:0-Siege, nur Spektakel-Fußball bringt dich nicht weiter. Das hat der FC während der Hinserie durch die taktische Umstellung von Vierer- auf Fünferkette realisiert und umgesetzt", analysierte der TV-Experte den Aufschwung der Rheinländer.

Der 1. FC Köln "habe den besten Kader der 2. Liga", so Terodde, der prognostizierte: "Köln wird sich absetzen und Zweitliga-Meister."

Terodde sieht SC Paderborn vor dem HSV

Dahinter sieht der 36-Jährige den SC Paderborn. Die Verpflichtung von Leihgabe Marvin Mehlem (von Hull City) mache die Ostwestfalen "in der Offensive noch variabler. Dazu herrscht Ruhe", begründete Terodde. Der SC Paderborn ist momentan Sechster. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt aber nur einen Punkt.

Auf den Relegationsplatz tippt Terodde derweil den Hamburger SV. Die Rothosen haben turbulente Wochen hinter sich. Ende November musste Steffen Baumgart nach nicht einmal einem Jahr wieder seinen Hut nehmen. Merlin Polzin soll den Traditionsklub nun zurück in die Bundesliga führen.

"Ich bin gespannt, ob im März und April wieder die Frühjahrs-Krisen kommen. In diesen Phasen wurde in der Vergangenheit der Aufstieg verspielt, das sitzt bei einigen Spielern noch tief in den Köpfen. Meine Prognose: Der HSV wird Dritter", sagte Terodde, der in der Saison 2020/21 selbst für den HSV auflief.

Hinter dem Spitzentrio tippt der Ex-Torjäger Hannover 96, den Karlsruher SC und SV Darmstadt 98.