"City muss bezahlen" - Eintracht bei Marmoush im Vorteil

Ein Abgang von Omar Marmoush dürfte die Kasse bei Eintracht Frankfurt mächtig klingeln lassen

Eintracht Frankfurt verhandelt mit Premier-League-Gigant Manchester City über einen Transfer von Stürmerstar Omar Marmoush. Ein Deal hängt wohl nur an der Ablöse-Modalität. Lothar Matthäus sieht die SGE in den Verhandlungen im Vorteil.

"Eintracht Frankfurt wird auf das bestehen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Sie haben gute Karten", kommentierte Fußball-Experte Lothar Matthäus im Interview mit RTL/ntv und sport.de die Causa Omar Marmoush. Sollte Manchester City nicht zahlen, was die Eintracht fordert, müsse der Bundesligist den Ägypter eben behalten, so der Rekordnationalspieler.

Frankfurt mache in den Verhandlungen mit dem englischen Schwergewicht "keine Kompromisse", sagte Matthäus: "Ich glaube, das ist auch der richtige Weg."

Nach unseren Informationen pocht Eintracht Frankfurt auf eine Ablöse von 80 Millionen Euro für den Angreifer. Ein möglicher Kompromiss könnte so aussehen, dass City 75 Millionen Euro plus leistungsbezogene Bonuszahlungen bietet, um insgesamt auf diese Summe zu kommen.

Eine Einigung der Klubs ist zurzeit zwar noch nicht in Sicht, könnte aber vor dem Bundesliga-Spiel der Frankfurter gegen Borussia Dortmund am Freitag erfolgen. Marmoush soll sich mit City schon auf einen Fünf-Jahresvertrag geeinigt haben.

Matthäus: Tel eine Eintracht-Alternative, wenn Marmoush geht

Frankfurt trete in den Gesprächen mit dem Premier-League-Meister der Vorsaison nicht als "Stinkstiefel" auf, betonte Matthäus - der einstige Weltfußballer sieht vielmehr die Citizens in der Pflicht. "Manchester City muss eine Summe bezahlen, die Frankfurt im Endeffekt fordert."

Der Bundesligist habe sein Geschick schon beim Transfer von Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain bewiesen. "Da hat es sich ja auch lange hingezogen", erinnerte Matthäus an den Wechsel des des Stürmers vom Main an die Seine. "Aber Frankfurt hat zum Schluss das bekommen, was sie wollten."

Sportvorstand Markus Krösche mache seinen Job in Frankfurt "super", lobte der TV-Experte. Bei einem Marmoush-Abgang "würde ich als Frankfurt Fan mir keine großen Gedanken machen, sondern da würde ich Markus Krösche vertrauen".

Krösche sondiere sicher den französischen Markt bei der Suche nach einem Marmoush-Ersatz. Matthäus brachte zudem eine Leihe von Bayern-Stürmer Mathys Tel ins Gespräch. "Tel wäre zum Beispiel schon einer, der den Frankfurtern gut tun würde. Also das wäre eine Alternative, weil auch eine Geschwindigkeit mitbringt, die Torgefahr mitbringt."