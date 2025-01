Medien: FC Augsburg will BVB-Reservist

IMAGO/Ralf Treese//DeFodi Images

Marcel Lotka (r.) vom BVB wird beim FC Augsburg gehandelt

Marcel Lotka wartet auch in seiner dritten Saison in Reihen von Borussia Dortmund darauf, dass er zu seinem ersten Einsatz für die Profis des BVB kommt. Eine Situation, die für den 23-jährigen Keeper nicht wirklich befriedigend sein kann. Nun könnte sich eine andere Chance in der Bundesliga auftun: Der FC Augsburg soll Interesse zeigen.

2021/22 nutzte Marcel Lotka eine Verletzungsmisere, um sich den Stammplatz zwischen den Pfosten des damaligen Bundesligisten Hertha BSC zu sichern. Insgesamt absolvierte Lotka zehn Ligaspiele, die Aussicht auf weitere Partien schien nicht schlecht, allerdings hatte sich Lotka zum Zeitpunkt seiner Beförderung schon mit dem BVB auf einen Wechsel geeinigt. Die Bemühungen der Berliner, diesen noch zu verhindern, gingen nicht auf - das gilt bislang auch für den Wechsel des Torhüters nach Dortmund.

Lotka bestritt 72 Partien für den BVB II und stand häufig im Kader der Profis, zum Einsatz kam der ehemalige polnische U21-Nationalspieler allerdings weder im Pokal noch in der Liga. Dass der gebürtige Duisburger seinen Ende Juni 2025 auslaufenden Vertrag verlängert, ist daher wohl eher unwahrscheinlich. Das weiß wohl auch der FC Augsburg.

BVB-Keeper nicht nur beim FC Augsburg gehandelt

"Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg will erfahren haben, dass sich die Fuggerstädter bereits nach der Möglichkeit einer Verpflichtung erkundigt haben, der FCA ist aber wohl nicht der einzige Klub, der ein Auge auf Lotka geworfen haben soll. Zuletzt schrieb auch der "kicker" davon, dass Augsburg die Fühler nach Lotka ausgestreckt habe.

Die "Ruhr Nachrichten" berichteten zudem schon im November 2024, dass mehrere ambitionierte Zweitligisten um die Dienste des Schlussmannes buhlen würden. Ende Dezember verbreitete die Zeitung zudem, dass der 1. FC Heidenheim Lotka auf der Liste habe. Der Bundesliga-Konkurrent mache demnach "Ernst" im Werben um den Ex-Herthaner, hieß es damals.

Wohin es Lotka letztlich zieht, ist offen, an Offerten scheint es dem BVB-Torwart allerdings nicht zu mangeln.