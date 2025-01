US-Unternehmen kauft Serie-A-Klub

AFP/SID/Piero CRUCIATTI

Der Serie-A-Klub aus Verona wechselt den Besitzer

Die Übernahme von italienischen Fußballklubs durch US-amerikanische Unternehmen in der Serie A geht weiter.

Der Investmentfonds Presidio Investors erwarb 100 Prozent der Anteile des Erstligisten Hellas Verona, damit stieg die Zahl der Klubs in Italiens Topliga, die sich in US-amerikanischer Hand befinden, wieder auf acht.

Presidio und der nun ehemalige Besitzer Maurizio Setti verkündeten die Übernahme in einem gemeinsamen Statement am Mittwoch. "Presidio ist entschlossen, auf dem Fundament aufzubauen, das Herr Setti in den dreizehn Jahren, in denen er den Verein kontrollierte, geschaffen hat", hieß es darin. Verona steckt als Tabellen-17. im Abstiegskampf der Serie A.

Die Übernahme durch das Private-Equity-Unternehmen stellt Verona, italienischer Meister von 1985, in eine Reihe mit Atalanta Bergamo, AC Florenz, Inter Mailand, AC Mailand, FC Venedig, Parma Calcio und die AS Rom, die allesamt von US-amerikanischen Eigentümern geführt werden.

Erst im Dezember hatte der CFC Genua den Besitzer gewechselt, das US-Unternehmen 777 Partners hatte den Großteil der Anteile an den rumänischen Unternehmer Dan Sucu verkauft.