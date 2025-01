Gerücht: FC Bayern hat Sommer-Flirt weiter im Blick

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Martín Zubimendi (m.) bleibt offenbar ein Thema beim FC Bayern

Bereits im vergangenen Jahr wurde dem FC Bayern starkes Interesse an einer Verpflichtung von Martín Zubimendi nachgesagt. Der spanische Nationalspieler steht aktuell noch bei Real Sociedad San Sebastian. Spätestens im Sommer bahnt sich allerdings ein Wechsel an. Während die Münchner weiterhin an dem Mittelfeldspieler dran sind, hat offenbar ein Klub aus der Premier League die besten Karten.

Im vergangenen Sommer suchte der FC Bayern fieberhaft nach einem neuen Mittelfeld-Abräumer. Schlussendlich entschied sich der deutsche Rekordmeister für eine Verpflichtung von João Palhinha. Einer der zuvor gehandelten Kandidaten war der spanische Nationalspieler Martín Zubimendi, der sich jedoch für einen Verbleib bei Real Sociedad San Sebastian entschied.

Laut "Sky" haben die Münchner den 25-Jährigen trotz eines Palhinha-Transfers nicht aus den Augen verloren. Es deutet vieles daraufhin, dass der Mittelfeldspieler im kommenden Sommer seinen nächsten Karriereschritt geht. Neben dem Tabellenführer der Bundesliga sollen auch Real Madrid, der FC Barcelona und FC Liverpool ihr Interesse bekundet haben.

FC Bayern müsste 60 Millionen Euro blechen

Die besten Karten auf eine Verpflichtung von Zubimendi räumt der Bericht allerdings dem FC Arsenal ein. Die Gunners sollen ihre Bemühungen bereits intensiviert haben und drängen auf eine Verpflichtung des Sechsers, heißt es. Im Baskenland verfügt der 15-fache Nationalspieler im Sommer über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro.

Dass Real Sociedad ihr Eigengewächs nach der Saison für eine geringere Geldsumme ziehen lässt sei ausgeschlossen, so "Sky". Der Tabellensiebte sehe keinen Verhandlungsspielraum bei der Ablöse für ihren Leistungsträger, der in dieser Saison 18 von 19 möglichen Ligaspiele für den Europa-League-Teilnehmer absolvierte.

Eigentlich endet das Arbeitspapier von Zubimendi bei seinem Jugendverein erst 2027.