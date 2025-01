Sané lässt Zukunft beim FC Bayern offen: "Werden wir sehen"

IMAGO/Markus Ulmer

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft im Sommer aus

Beim 5:0-Kantersieg des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim brachte Leroy Sané sein ganzes Potential mal wieder auf den Rasen der Allianz Arena. Für den ehemaligen Schalker geht es in den kommenden Wochen darum, sich für eine Vertragsverlängerung in München zu empfehlen. Sportvorstand Max Eberl lässt sich nicht in die Karten schauen.

Noch ist offen, ob das auslaufende Arbeitspapier von Leroy Sané beim FC Bayern über den kommenden Sommer hinaus verlängert wird. In den letzten Wochen hatte der Nationalspieler wenig Argumente für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gesammelt, befand sich der 29-Jährige doch stark im Formtief.

Mit einem Doppelpack gegen die TSG 1899 Hoffenheim schoss sich der Flügelflitzer den Frust von der Seele. Von sport.de gab's für die Vorstellung sogar die Bestnote 1,0. Macht der Rechtsaußen in den kommenden Wochen da weiter, wo er gegen die Kraichgauer aufgehört hat, dann dürften seine Chancen auf einen Verbleib an der Säbener Straße steigen.

Leroy Sané fühlt sich beim FC Bayern wohl

"Ich bin der Erste, der nicht froh darüber ist, wenn ich keine gute Leistung bringe und der Mannschaft nicht helfen kann. Ich versuche den Schwung mitzunehmen", sagte Sané nach der Partie am Mittwochabend bei "Sky" und fuhr mit Blick auf seine Zukunft fort: "Beide Seiten haben viel gesagt, wir schauen, wie die nächsten Spiele sind und dann werden wir sehen. Ich fühle mich wohl."

Ebenfalls nicht in die Karten blicken lassen wollte sich Sportvorstand Max Eberl. Man wisse natürlich um die Qualitäten des gebürtigen Esseners, so der 51-Jährige weiter: "Wie er sich präsentiert ist genauso, wie wir ihn brauchen. Er hat eine unfassbar große Qualität, wenn er sie so abruft wie heute, dann ist das natürlich ein Spieler, der für Bayern München in Frage kommt."

Eine Entscheidung, wie es für den DFB-Star beim FC Bayern weitergeht, wird in den kommenden Wochen erwartet.