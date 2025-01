96 verpflichtet Lautern-Star - Gerüchte um Ex-DFB-Star

IMAGO/Steven Mohr

Boris Tomiak (2. v. l.) zieht es vom 1. FC Kaiserslautern zu Hannover 96

Hannover 96 will unbedingt zurück in die Fußball-Bundesliga. Diese Ambitionen untermauerte der niedersächsische Zweitligist mit einem Wechsel auf der Trainerposition und der Verpflichtung von Kenneth Schmidt. Am Donnerstag vermeldete der Klub dann, dass eine weitere Defensiv-Verstärkung in die Landeshauptstadt wechselt. Ein ehemaliger deutscher Nationalspieler hingegen könnte zu teuer für die Roten sein.

Am Mittwochabend hatte "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg bereits vermeldet, dass Boris Tomiak kurz vor einem Wechsel an den Maschsee steht. Am Donnerstagvormittag machten der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 den Deal dann bereits offiziell.

Der Vertrag des 26-Jährigen am Betzenberg lief eigentlich noch bis Ende Juni 2025. Bereits seit geraumer Zeit war über einen Abschied spekuliert worden.

Eigentlich wollten die Pfälzer ihren Leistungsträger im Winter gar nicht ziehen lassen. Nun geht Tomiak, der 2021 aus der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf zu den Roten Teufeln kam, kurz vor dem Rückrundenauftakt doch noch von Board.

Holt Hannover 96 Kevin Behrens vom VfL Wolfsburg?

Die Defensivplanungen von Hannover 96 dürften damit abgeschlossen sein. Möglich, dass im Januar noch ein neuer Angreifer zum Kader von Leitl-Nachfolger André Breitenreiter dazustößt. In der Offensive hakte es bereits in der Hinrunde massiv. Auch in den ersten Testspielen unter dem Rückkehrer zeigten die Angreifer der Roten nicht die erwünschte Leistungssteigerung.

Laut "Bild" ist Kevin Behrens der "Wunschstürmer" des Traditionsklubs aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der ehemalige Nationalspieler, der im Oktober 2023 ein Länderspiel für die DFB-Auswahl absolvierte, spielt beim VfL Wolfsburg keine Rolle mehr. Zuletzt sorgte der bullige Angreifer nur außerhalb des Platzes für Schlagzeilen.

Mit dem Berater des 33-Jährigen sollen sich die Verantwortlichen von Hannover 96 am Rande des Trainingslagers bereits ausgetauscht haben. Die Wölfe würden Behrens wohl keine Steine in den Weg legen. Das Problem für 96: Das aktuelle Gehalt des ehemaligen Unioners (zwei Millionen Euro pro Jahr) ist für die Niedersachsen nicht zu stemmen.

"Natürlich kenne ich Kevin bestens. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Tür für eine feste Verpflichtung noch keinen Spalt aufgegangen", sagte Sportdirektor Marcus Mann vielsagend auf Nachfrage der Boulevardzeitung.