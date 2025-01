Interne Marmoush-Abmachung mit Frankfurt enthüllt

IMAGO/Joaquim Ferreira

Wie lange trägt Omar Marmoush noch das Trikot von Eintracht Frankfurt?

Es deutet vieles daraufhin, dass der Ablöse-Poker von Eintracht Frankfurt und Manchester City um Omar Marmoush bald ein Ende findet. Rund 80 Millionen Euro müssen die Skyblues wohl locker machen, um die SGE zur Freigabe zu bewegen. Mit einem neuen Deal kratzt der Premier-League-Klub bereits an dieser Marke. Zudem könnte eine geheime Absprache den Transfer erleichtern.

Seit Wochen bestimmt der Poker um die Dienste von Omar Marmoush die Schlagzeilen rund um Eintracht Frankfurt. Der Standpunkt der SGE in den Verhandlungen mit Manchester City, die bereits eine Einigung mit dem Ägypter erzielt haben, ist klar: Rund 80 Millionen Euro müssen fließen, um den Top-Spieler abzugeben.

Anfang der Woche vermeldete "Sky" dann, dass die beiden Parteien nicht mehr weit auseinander liegen. Ein Transfer-Angebot mit einer Sockelablöse von knapp 70 Millionen Euro habe der hessische Bundesligist unlängst aber noch abgelehnt. Laut "Bild" erwartet man am Main noch vor der Partie am Freitagabend gegen den BVB (20:30 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker) eine neue Offerte von City um Sportdirektor Txiki Begiristain.

Eintracht Frankfurt: Marmoush wollte schon im Sommer weg

Alle involvierten Parteien seien zuversichtlich, dass der Mega-Deal spätestens in der kommenden Woche über die Bühne gehen wird, heißt es. Dies soll auch auf eine interne Absprache zwischen den Adlerträgern und Marmoush zurückzuführen sein. Von dieser will die Boulevardzeitung nun erfahren haben.

Demnach habe die SGE dem Stürmer bereits in einem persönlichen Gespräch zugesagt, dass man seinen Wechsel zu einem Welt-Klub nicht wegen ein paar Millionen Euro Ablöse verhindern wolle. Diese Vereinbarung habe man getroffen, weil Marmoush bereits im Sommer den Schritt in die Premier League gehen wollte.

Damals hatten Nottingham Forest und der FC Fulham starkes Interesse am 25-Jährigen. Laut "Bild" überzeugte man den ehemaligen Stuttgarter von einem Verbleib, indem man ihm eine Weiterentwicklung in Aussicht stellte, die ihn in die Notizbücher weitaus größerer Vereine bringen sollte. Dieser Plan ging nun voll und ganz auf