Verwirrung um Tuta: Toppmöller reagiert

IMAGO/Jerry Andre

Verlässt Tuta Eintracht Frankfurt?

Zieht es Abwehrspieler Tuta von Eintracht Frankfurt zu Fenerbahce? SGE-Trainer Dino Toppmöller äußerte sich nun zu den Gerüchten.

"Ich habe mit dem Spieler gesprochen und er weiß um die Wertschätzung, die er vom Verein bekommt, Bescheid. Er ist ein unheimlich wichtiger Spieler", sagte Dino Toppmöller auf einer Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im sport.de-Liveticker).

Zuvor hatte der türkische Journalist Yagız Sabuncuoglu von "SportsDigitale" berichtet, dass sich Eintracht Frankfurt und Fenerbahce auf einen Transfer von Tuta geeinigt haben. Im Raum stand demnach eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro.

Laut "Bild"-Zeitung ist das allerdings "überhaupt nicht der Fall". Vielmehr plane die SGE, den 2026 auslaufenden Vertrag des brasilianischen Innenverteidigers vorzeitig zu verlängern. Offen sei jedoch noch, wie Tuta seine Zukunft plant.

Auch Sportvorstand Markus Krösche hatte bereits auf die Spekulationen reagiert. "Damit beschäftige ich mich gar nicht. Es gibt nichts, was ich mitteilen könnte", sagte der Funktionär nach dem Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg (4:1) am Dienstag.

Steht Tuta gegen den BVB in der Startelf?

Bei Eintracht Frankfurt ist Tuta als Stammspieler gesetzt. Nachdem der 25-Jährige mit Wadenproblemen zu kämpfen hatte, wurde er zuletzt nur in den Schlussminuten eingewechselt. "Er ist auf einem sehr guten Weg, wieder zurück in die Startelf zu kehren. Am Ende ist es nur eine Frage der Zeit, dass ein Spieler seiner Qualität wieder bei uns in der Startelf steht. Mal schauen, ob es morgen schon so weit ist", sagte Toppmöller mit Blick auf das BVB-Spiel.

Tuta war im Januar 2019 vom São Paulo FC zur SGE gewechselt. 1,8 Millionen Euro hatten damals den Besitzer gewechselt. Nach einer Leihe in der Saison 2019/2020 zu KV Kortrijk nach Belgien etablierte sich der Abwehrspieler bei den Hessen.