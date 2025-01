Haaland unterschreibt Mega-Vertrag bei ManCity

IMAGO/Izzy Poles/News Images

Erling Haaland bleibt Manchester City treu

Superstar Erling Haaland bindet sich langfristig an Manchester City.

Erling Haaland hat seinen Vertrag beim Premier-League-Klub bis 2034 verlängert und bekennt sich somit für weitere neuneinhalb Jahre zu Manchester City. Zunächst hatte "The Athletic" über den Personal-Coup berichtet, inzwischen bestätigten die Skyblues die Ausweitung der Zusammenarbeit auch offiziell.

"Manchester City ist ein besonderer Verein mit fantastischen Menschen und tollen Fans, und es ist die Art von Umfeld, die das Beste aus jedem herausholt", kommentierte der Norweger seine Unterschrift.

Haalands bisheriger Vertrag bei ManCity war bis 2027 datiert. Immer wieder wurde über mögliche Ausstiegsklauseln spekuliert. "The Athletic" zufolge sollen solche nun gestrichen worden sein.

Nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano hat Haaland hingegen sehr wohl eine Ausstiegsklausel, welche ab 2029 gültig sein soll. Interessenten müssten dann aber offenbar eine "sehr hohe Summe" zahlen, schreibt der italienische Journalist beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter).

Haaland kassiert wohl Mega-Gehalt bei Manchester City

Über das Gehalt von Haaland bei Manchester City gibt es aktuell noch keine Informationen. Nach Einschätzung von "The Athletic" "dürfte es sich um einen der lukrativsten Sportverträge aller Zeiten handeln, der die Verbundenheit zwischen Haaland und City unterstreicht."

Der 24-Jährige war 2022 für rund 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Cityzens gewechselt. Haaland feierte mit dem Team von Coach Pep Guardiola bereits große Erfolge - darunter zwei englische Meisterschaften sowie den Gewinn der Champions League.

Manchester City rangiert aktuell aber nur auf dem sechsten Tabellenplatz der Premier League. Dennoch will Haaland den Großteil seiner restlichen Karriere wohl bei den Skyblues verbringen.

Haaland wird am Ende seines neuen Vertrags im Sommer 2034 schon 34 Jahre alt sein. Der norwegische Superstar wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht.