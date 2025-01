FC Bayern, BVB und Bayer Leverkusen im Transfer-Tauziehen?

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Rayan Cherki ist wohl Thema beim FC Bayern, BVB und bei Bayer Leverkusen

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Rayan Cherki von Olympique Lyon. Konkurrenz soll dem deutschen Rekordmeister ausgerechnet durch seine Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen drohen.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, beobachtet der FC Bayern schon länger Rayan Cherki. Der 21 Jahre alte Offensivspieler ist vertraglich noch bis 2026 an Olympique Lyon gebunden.

Der FC Bayern soll Cherki demnach beim Europa-League-Spiel zwischen dem französischen Traditionsklub sowie Eintracht Frankfurt (3:2) im zurückliegenden Dezember gescoutet haben. Die Münchner haben den Franzosen angeblich in ihrem "Schattenteam" für den kommenden Sommer stehen, heißt es in dem entsprechenden Medienbericht weiter.

BVB und Bayer Leverkusen ebenfalls mit Interesse?

Ob der deutsche Rekordmeister dann tatsächlich Ernst macht, bleibt zunächst allerdings abzuwarten. Laut "Bild" befindet sich Cherki ebenfalls im Blickfeld von Borussia Dortmund.

Transfer-Reporter Ekrem Konur bringt beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) auch noch Bayer Leverkusen in die Verlosung. Olympique Lyon soll zwischen 30 und 35 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldmann fordern.

Cherki wurde in den vergangenen Montan immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht. "The Sun" spekulierte erst im Dezember über einen möglichen Winter-Wechsel zu den Schwarz-Gelben.

Cherki trifft gegen Eintracht Frankfurt

Cherki spielt bereits seit seiner Jugend für Olympique Lyon. In der laufenden Saison absolvierte das Eigengewächs wettbewerbsübergreifend bislang 21 Partien, hierbei gelangen ihm fünf eigene Tore. Cherki traf unter anderem im besagten Europa-League-Duell mit Eintracht Frankfurt.

Cherki ist zudem Teil der französischen U21-Nationalmannschaft, für die er in seiner Karriere bis dato 22 Länderspiele (12 Tore) absolvierte.