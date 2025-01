IMAGO/Manu Reino/DeFodi Images

Erneuter Rückschlag für Barca in La Liga

In den Pokalwettbewerben top, in der Liga weiter ein Flop: Hansi Flick und der FC Barcelona haben ihre Ergebniskrise in der spanischen La Liga auch im neuen Jahr fortgesetzt.

Im Auswärtsspiel beim abstiegsgefährdeten FC Getafe musste sich das Team des früheren Bundestrainers am Samstagabend mit einem 1:1 (1:1) begnügen. In den jüngsten acht Ligaspielen gelang den Katalanen nur ein Sieg.

In der spanischen Supercopa hatte Barcelona gegen Real Madrid (5:2) kürzlich den ersten Titel unter Flick gewonnen und in dieser Woche zudem das Viertelfinale der Copa del Rey erreicht.

Im ersten Ligaspiel des neuen Jahres gab es aber einen weiteren Dämpfer trotz der zwischenzeitlichen Führung durch Jules Koundé (9.). Mauro Arambarri (34.) glich noch vor der Pause aus. In der hitzigen Nachspielzeit sah Flick zudem die Gelbe Karte.

Den Patzer von Atletico Madrid (0:1 bei CD Leganes) im Titelrennen ließ Barcelona somit ungenutzt, der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt fünf Punkte.

Dazu könnte Erzrivale Real Madrid im Heimspiel am Sonntag gegen UD Las Palmas die Tabellenführung übernehmen und weiter davonziehen.