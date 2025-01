Dynamo Dresden kassiert Rückschlag - Aachen bezwingt RWE

IMAGO/Oliver Mueller

Dynamo Dresden unterliegt Viktoria Köln

Herbstmeister Dynamo Dresden hat den Sprung zurück an die Spitze der 3. Liga verpasst.

Die Sachsen verloren am Sonntag ihr erstes Spiel im neuen Jahr mit 2:3 (1:2) gegen Viktoria Köln und mussten die Tabellenführung dem Ostrivalen Energie Cottbus überlassen.

Kölns Torjäger Serhat Semih Güler (20.) brachte die Gäste mit seinem zwölften Saisontreffer in Führung, der erst 18-jährige Said El Mala (25.) legte nach. Dresden kam durch Jakob Lemmer (40.) noch vor der Pause zurück und drückte nach dem Seitenwechsel vehement auf den Ausgleich.

Das Tor fiel aber auf der Gegenseite: Lex Tyger Lobinger (78.) traf für die Viktoria. Der erneute Dresdner Anschluss durch Stefan Kutschke (86.) kam zu spät.

Alemannia Aachen entschied den 91. West-Schlager gegen Rot-Weiss Essen mit 2:0 (0:0) für sich. Anas Bakhat (57.) und Anton Heinz (85.) schossen den Aufsteiger vor 31.500 Zuschauern im ausverkauften Tivoli in einem intensiven Duell zum Sieg. Die Alemannia setzte sich damit von den Abstiegsrängen ab. RWE bleibt Vorletzter.

Dresden fiel nach der ersten Liga-Heimniederlage nach dem 20. Spieltag auf den zweiten Platz zurück. Aufsteiger Cottbus hatte die Spitze bereits am Samstag durch ein 2:0 bei Arminia Bielefeld erobert. Der Rückstand auf die Brandenburger beträgt für Dynamo zwei Punkte. Die Viktoria klopft nach dem vierten Sieg in Serie an den Aufstiegsrängen an.