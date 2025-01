Schalke-Star sagte Bundesliga-Klub ab

IMAGO/RHR-FOTO

Derry Murkin (2.v. r.) blieb dem FC Schalke 04 treu

Bereits im letzten Sommer war Derry Murkin vom FC Schalke 04 mit einem Wechsel zu Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel in Verbindung gebracht worden. Damals scheiterte ein Transfer, weil die Norddeutschen die geforderte Ablöse nicht bezahlen wollten. Im Winter wagte der Erstligist offenbar einen neuen Vorstoß - mit einem für die Knappen überraschenden Ausgang.

Über zwei Millionen Euro hätte Holstein Kiel vor einem halben Jahr auf den Tisch legen müssen, um Linksverteidiger Derry Murkin vom FC Schalke 04 loszueisen. Spieler und Klub waren sich bereits einig. Der Aufsteiger bot offenbar allerdings nur rund 1,6 Millionen Euro, was den Wechsel des Engländers an die Förde angeblich platzen ließ. Den vereinsnahen "Kieler Nachrichten" zufolge wagten die Störche unlängst einen neuen Versuch.

Demnach scheiterte ein Transfer erneut. Diesmal allerdings nicht an einer fehlenden Einigung zwischen den Verein. Denn der Lokalzeitung zufolge habe sich der FC Schalke 04 bereits auf einen Abgang des 25-Jährigen eingestellt, der in Gelsenkirchen noch über ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier verfügt.

FC Schalke 04 ging von Murkin-Abgang aus

Kaderplaner Ben Manga soll den Linksverteidiger-Markt bereits intensiv sondiert haben. Sogar einige Kandidaten auf die Murkin-Nachfolge habe der ehemalige Scout von Eintracht Frankfurt in der Hinterhand gehabt. Laut den "Kieler Nachrichten" waren sich die Königsblauen sicher, dass der Leistungsträger nicht gehalten werden kann.

Dennoch scheiterte der Winter-Transfer, weil Murkin kein Interesse mehr an einem Wechsel zu Holstein Kiel hatte. Der Bundesligist dachte anschließend um und verpflichtete John Tolkin. Der 22-Jährige kam von den New York Red Bulls aus der MLS an die Ostsee. Knapp drei Millionen Euro wechselten den Besitzer.

Damit ist der U23-Nationalspieler der teuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte von Holstein Kiel.